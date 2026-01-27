Sok magyar autós számára növeli az utazás kényelmét a román autópályahálózat bővülése, tavaly 146 kilométerrel bővült a kiépített szakaszok száma. Ezzel a modernizálással viszont együtt jár a sebességellenőrzés fejlesztése is, amit más filozófiával közelítenek meg, mint Magyarországon.

Jön a totális kontroll a romániai autópályákon és gyorsforgalmi utakon, a tervek szerint ugyanis 0-24 órás megfigyelés alá vonják a forgalmat. A projekt célegyenesben van: a 400 darab, radarfunkcióval is ellátott kamera beszerzésére, telepítésére és üzembe helyezésére kiírt közbeszerzési eljárás határideje március elejére esik.

Nem a pillanatnyi tempó számít majd A legnagyobb változás a sofőrök számára, hogy a büntetéseket a jövőben nem kizárólag a pillanatnyi sebességtúllépés, hanem az adott útszakaszon mért átlagsebesség alapján is oszthatják. Ez a modell Nyugat-Európában már évek óta sikerrel működik, de nem kell messzire mennünk példáért: a közelmúltban Bulgária is bevezette ezt a rendszert.

Ahhoz azonban, hogy az „átlagsebesség” koncepciója a gyakorlatban is működjön, fix telepítésű kamerahálózatra van szükség – amivel Románia jelenleg még nem rendelkezik, így ez valóban komoly technológiai ugrást jelent.

Kijátszhatatlan a rendszer

A lényeg a közlekedők szempontjából egyszerű: megszűnik a klasszikus “meglátom a traffit, lassítok, majd gázt adok” módszer. Mivel a rendszer két pont között méri az eltelt időt és a megtett utat, a méréshatáron belüli lassítás nem ment meg a csekktől, ha a szakasz egészén túl gyorsan hajtottunk. A cél itt tényleg nem a pénzbehajtás, hanem a legveszélyesebb útszakaszok monitorozása és a balesetek visszaszorítása.