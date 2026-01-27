A hétvégén állítottak meg egy 30 éves fürgedi férfit a rendőrök, akit ráadásul jól ismernek: rendszeresen intézkednek vele szemben, mert úgy ül volán mögé, hogy soha nem volt vezetői engedélye, valamint az általa vezetett autókkal is mindig van valami probléma.

A 30 éves férfi minden alkalommal jól kitalált történettel állt elő, hogy éppen miért kellett vezetnie. Ezúttal azt mondta, hogy a mellette ülő ismerősét, akinek egyébként van jogosítványa, azért nem engedte a volán mögé, mert szerinte nem vezet elég biztonságosan, ellentétben vele, aki soha nem szerzett jogosítványt.

A sofőr adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy a bíróság tavaly nyáron egy évre eltiltotta a vezetéstől. A bíróság döntése sem riasztotta vissza attól, hogy rendszeresen vezessen: az utóbbi hónapokban több büntetőeljárás indult ellene az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt.

Novemberben kábítószert fogyasztott, mielőtt volán mögé ült, és egy kétéves gyermeket fuvarozott mindenféle passzív biztonsági eszköz nélkül, bódultan. Legutóbb ugyan gyermeket nem szállított, de a tiltás ellenére ült ismét volán mögé.

A rendőrök ezúttal is gyanúsítottként hallgatták ki, elismerte felelősségét. A férfi tettéért akár börtönbüntetést is kaphat.