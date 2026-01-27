Ezekre vadásznak az Oldtimer Automobil Kft.-nél, és kutatómunkájuk újra sikert hozott. A legújabb fellelt veterán gépről Facebook bejegyzésben számoltak be.

“Egy újabb pókhálós garázsleletre bukkantunk Szegeden, mégpedig egy 103 ezer Km-t futott, korai szériás Mercedes-Benz 190-es modellre, amelyet 87 éves tulajdonosa alig használt abban a 32 évben, amióta megvásárolta.

7 fotó

Az 1984-es Mercedest a tulajdonosa, Makra úr őrízgette nyári konyhájában 1994-től. Az eredeti tulajdonos a Mercedest tíz évesen vásárolta fiával Németországban. Az autóban akkor 96 ezer kilométer volt, ami nem gyarapodott túl sokat az idők során, most 103 ezernél áll az órája.” – írja a bejegyzés.

Felmerül a gondolat, 32 év alatt 7 ezer km megtételéhez minek autó? Ezt a kérdést mi is feltettük a nyugalmazott textilipari mérnök úrnak, aki nevetve mondta, hogy biciklizni jobban szeretett, mint vezetni.

A Mercedes 190-es igazi családtag volt a ház melletti nyárikonyhában, hisz mellette folyt a napi élet: ott főztek, ott búgott a 60 éves Saratov hűtő, az autót körbe ülve folytak a beszélgetések a barátokkal, családtagokkal.

A Classic White (737U) fényezésű, fekete aprókockás belterű 190-est vastagon lepte a por és pókháló. Utoljára 2017-ben volt az úton. Érdekessége, hogy teljesen alapverzió, korai darab, amely még 14 colos kerekkel és excenter nélküli kiskaros ablaktörlővel volt szerelve. Gyári kerekei és dísztárcsái a csomagtartóban várják, hogy elfoglalják méltó helyüket a Ronal Penta felnik helyett.

Ezt a korai darabot egy kétliteres, Stromberg karburátoros motor hajtja, amely 105 lóerőt teljesít.

Egyetlen rendelhető extrát kértek bele: szervokormányt. Sem központi zárat, sem színes üveget, sőt még jobbos tükröt sem rendeltek rá új korában. A baby-benz karosszériája és belseje tökéletes állapotban maradt meg: rozsda, kopás-avulás nem látható rajra és a gondos tárolást követően a műszerfala sem repedt meg.

A 9 év állás után teljes műszaki beüzemelés következik, majd kap egy teljes kozmetikai felújítást, hogy újra fénykorához méltó állapotba kerüljön ez a legendás darab. Nemrég találtak már egy hasonló német darabot, annak fotói itt láthatók: