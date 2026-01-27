A negyvenes éveiben járó férfi egy BMW M3 volánja mögött haladt, amikor 173 km/órás sebességgel mérték be (amelyet a korrekció után 164 km/órában állapítottak meg) egy olyan szakaszon Franciaországban, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 90 km/óra volt. Az Orléans-i Fellebbviteli Bíróság azonban 2026. január 21-én, szerdán felmentette a sofőrt. – írja a lanouvellerepublique.fr

Az ügy korábbi szakaszában, 2024. december 6-án a Tours-i Rendőrbíróság a 48 éves férfit még bűnösnek találta: 1500 eurós (570 ezer forintos) pénzbírságot szabtak ki rá, kötelezték egy közlekedésbiztonsági tanfolyam elvégzésére, valamint bevonták a vezetői engedélyét az 50 km/órát meghaladó sebességtúllépés miatt.

Nincs hiteles bizonyíték

A fordulatot a védelem érvelése hozta: a sofőr ügyvédje bizonyította, hogy a mérőeszköz hitelesítése még 2016-ban lejárt, holott azt évente felül kellett volna vizsgálni. Továbbá a készülék mérési naplója sem volt pontos, ami – az ügyvéd megfogalmazása szerint – “kétséget ébreszt a készülék működésével kapcsolatban”. A védelem emiatt az elsőfokú ítélet megsemmisítését és védence felmentését kérte.

Florent Schmittler főügyész elismerte, hogy nem sikerült beszerezni a radar hitelesítését, és a nyomon követhetőségét igazoló mérési naplót, így kénytelen volt csatlakozni a védelem indítványához.

Az ügyben szereplő BMW M3 egyértelműen nem egy átlagos limuzin. Az E92-es generáció motorházteteje alatt egy 4,0 literes, 420 lóerős szívó V8-as motor dolgozik. Bár a modellt a vezetés élményére és a teljesítményre tervezték, nyílt közúton rá is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más járműre.