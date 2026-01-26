Egy átlagember élete során leginkább akkor forgatja csak a KRESZ-t, amikor jogosítványszerzésre készül. Nem is a legolvasmányosabb kötetről van szó, újítás ide vagy oda, hisz továbbra is csak egy szabálygyűjtemény, melyet nagyon nem is lehet emészthetővé tenni – legalábbis eddig ezt gondoltuk.

A brit Scrap Car Comparison nevű használtautó-eladást segítő platform azonban rácáfolt erre, nem is akárhogy. Megcsinálták ugyanis a szigetország közlekedési szabályainak hangoskönyves formáját, ráadásul úgy, hogy arra még azt is rámondták, hogy elalvás előtti hallgatásra is kiválóan alkalmas.

A 4 óra 37 perces hanganyag mindent tartalmaz, amiről a britek KRESZ-ében is lehet olvasni, és feltöltötték minden népszerű felületre a Spotifytól a YouTube-on át az Amazon Musicig. Arról, hogy a tartalom tényleg alkalmas legyen elalvás előtti hallgatáshoz, a hazai tévékben is el-elkapható Ötödik sebesség c. műsor egyik házigazdája, Vicki Butler-Henderson gondoskodott lágy, nyugtató hangjával.

De mennyire tud hasznosulni, ha valaki ilyesmit hallgat elalvás előtt? A tudomány szerint elég jól, bár azt fontos erről tudni, hogy inkább a már meglévő tudás elmélyítésére alkalmas az ilyesmi, mintsem új infók elsajátítására.