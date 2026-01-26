Franciaország fővárosában, Párizsban az elmúlt években egymást érték az autósokat hátrányosan érintő, környezetvédelmi céllal bevezetett döntések. Ezek közé tartozik az például, hogy az SUV-k után immáron óránként 7000 forintos parkolási díjat kell fizetni, továbbá megszavazták, hogy újabb 500 utca alakítanak át autómentesre.

Úgy akarják elejét venni a dugóknak és a parkolási problémáknak, hogy úgynevezett 15 perces városra formálják át Párizst. A cél az, hogy a lakók ne üljenek autóba a napi ügyeik intézéséhez, biztosítva azt, hogy az üzletek, az oktatási és egészségügyi intézmények, a kávézók és az irodák is otthonaiktól elérhető távolságba kerüljenek.

A következő lépcsőben szintén a mikromobilitási eszközöknek, elsősorban az egyébként is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő kerékpároknak engednek teret (az itthon is napi szintű fejtörést jelentő elektromos rollerektől ugyanis már korábban besokalltak). A még 2019-ben elfogadott intézkedés jegyében a gyalogátkelők közelében található parkolóhelyeket fogják megszűntetni, ami azt jelenti, hogy

az év végére 20 ezer parkolóhellyel kevesebb lesz Párizsban.

Öröm az ürömben, hogy eredetileg ennél jóval több, nagyjából 70 ezer parkolóhelyet készültek felszámolni.

A parkolóhelyek számának drasztikus csökkenése mögött azonban ezúttal inkább biztonsági, mintsem környezetvédelmi okok állnak: az indoklás szerint a parkoló autók sokszor akadályozzák a kilátást, így az autósok nem látják a gyalogosokat, a gyalogosok pedig nem veszik észre, ha éppen közeledik egy autó. A szabályalkotók reményei szerint így visszaszorul majd a gyalogosbalesetek száma: 2024-ben 14 gyalogos vesztette életét a párizsi utakon, és 419-en sérültek meg súlyosan.

A gyalogátkelők ötméteres körzetében a továbbiakban kizárólag kerékpárokkal lehet parkolni ott, ahol eddig autóval is lehetett, és még a motorok és a robogók sem élveznek kivételt – írja az Auto Świat.

