Sokaknál akármennyire elsődleges szempont használtautó-vásárlásnál, számos alkalommal nem (annyira) mérvadó a kilométeróra állása. Akadnak azonban olyan esetek, amelyeknél hatványozottan felkelti a figyelmet egy több százezer kilométeres nagyságrendű futásteljesítmény; ezek közé tartozik az is, ha egy Lamborghininél látunk ilyet.
Arról a Huracánról, ami néhány évvel ezelőtt kezdett az olasz rendőrség szolgálatában, már többször írtunk a Vezessen: az 5,2 literes, V10-es motorral szerelt, 610 lóerős sportkocsinak az a feladata, hogy a lehető leggyorsabban, akár 230 km/órás átlagsebességgel eljusson A-ból B-be – szervszállítóként szerencsére már nem egy életet mentett meg.
Lamborghini Huracán 5.2L V10 with 335 554 km on the clock.— Mileage impossible (@Mileage_impo) August 24, 2025
Full service history.
The car is used by the Italian state police to transport organs that are needed urgently.
Original engine and transmission. pic.twitter.com/aT6vlqn7rT
Sok mindent elárul a vészhelyzetek lehetséges számáról, hogy 2025 augusztusával bezárólag, kilenc év alatt 335 ezer kilométert tett meg a Huracán – szúrta ki a napokban az Auto Bild spanyol kiadása. Azóta a 2017-es évjáratú modell már 340 és 350 ezer kilométer között tarthat, az pedig külön kiemelendő, hogy a fokozott igénybevétel ellenére a motorja és a sebességváltója is eredeti.