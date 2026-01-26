Sokaknál akármennyire elsődleges szempont használtautó-vásárlásnál, számos alkalommal nem (annyira) mérvadó a kilométeróra állása. Akadnak azonban olyan esetek, amelyeknél hatványozottan felkelti a figyelmet egy több százezer kilométeres nagyságrendű futásteljesítmény; ezek közé tartozik az is, ha egy Lamborghininél látunk ilyet.

Arról a Huracánról, ami néhány évvel ezelőtt kezdett az olasz rendőrség szolgálatában, már többször írtunk a Vezessen: az 5,2 literes, V10-es motorral szerelt, 610 lóerős sportkocsinak az a feladata, hogy a lehető leggyorsabban, akár 230 km/órás átlagsebességgel eljusson A-ból B-be – szervszállítóként szerencsére már nem egy életet mentett meg.

Lamborghini Huracán 5.2L V10 with 335 554 km on the clock.



Full service history.

The car is used by the Italian state police to transport organs that are needed urgently.

Sok mindent elárul a vészhelyzetek lehetséges számáról, hogy 2025 augusztusával bezárólag, kilenc év alatt 335 ezer kilométert tett meg a Huracán – szúrta ki a napokban az Auto Bild spanyol kiadása. Azóta a 2017-es évjáratú modell már 340 és 350 ezer kilométer között tarthat, az pedig külön kiemelendő, hogy a fokozott igénybevétel ellenére a motorja és a sebességváltója is eredeti.