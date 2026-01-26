Láttál már autópálya szélén, a semmibe vezető, meredek sóderes sávot? Ez a vészhelyzeti menekülőrámpa, ami az autópálya-tervezés egyik legfontosabb passzív biztonsági eleme. Kifejezetten arra tervezték, hogy megfogja azokat a nehéz járműveket – kamionokat, buszokat –, amelyek alatt egy hosszú lejtőn elfogyott a technika, és fék nélkül szabadultak el.

A jelenség nem új keletű: a megoldás gyökerei az 1950-es, 60-as évek Amerikájába nyúlnak vissza. A Sziklás-hegység (Rocky Mountains) kegyetlen hágói rendszeresen szedték áldozataikat, így a mérnökök kénytelenek voltak kitalálni valamit a túlmelegedő fékek miatt irányíthatatlanná váló monstrumok megzabolázására.

működési elv pofonegyszerű, de brutálisan hatékony: a cél a jármű irdatlan mozgási energiájának kontrollált felemésztése. Ezt alapvetően kétféle módszerrel érik el:

A kavicságy: Ez a legelterjedtebb típus. Lényegében egy mély, laza kaviccsal vagy zúzott kővel feltöltött medence. Amikor a kamion ráhajt, a kerekek azonnal „elsüllyednek” a laza szerkezetben. A gördülési ellenállás ilyenkor a sokszorosára ugrik, ami néhány tíz méteren belül állóra fékezi a járművet.Hatékonyságának ára a károkozás: a kerekek tengelyig süllyednek, a lökhárító, a hűtők, a futómű és az alváz gyakran sérül, és innen nem lehet egyszerűen kitolatni. A mentéshez speciális eszközök, mentőjárművek, daruk szükségesek.