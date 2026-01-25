Mostanában meglehetősen gyakran mutogatja gyűjteménye egyes darabjait a spanyolok kétszeres Forma–1-es világbajnok, Fernando Alonso. Az Aston Martin versenyzője így néhány nappal ezelőtt sem menekülhetett a kíváncsi szemek elől, amikor Monaco utcáin egy Audi Sport quattro volánja mögött videózták le. A felvételt a 20minutos szúrta ki.

💥 Fernando Alonso, con un Audi Sport Quattro por las calles de Mónaco#F1 pic.twitter.com/NbiixfbXAn — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 9, 2026

A Sport quattro története több mint négy évtizedre nyúlik vissza. 1983-tól 1985-ig, a hagyományos quattro rövidített tengelytávú testvéreként gyártották a típust, amelyet az Audi sportrészlege a korabeli, ugyanakkor engedékeny B-csoportos előírások miatt épített meg versenyautó-alapként. Attól viszont nem tekintettek el a szabályalkotók, hogy a kategória autóiból legalább 200 közúti példányt is le kellett gyártani.

Ilyen az Audi Sport quattro – a képre kattintva galéria nyílik:

Összességében 214 darab készült belőle, mindegyik 2,1 literes, soros öthengeres blokkal hagyta el a gyártósort. Ezzel a hajtással a közúti változat 306 lóerős teljesítményt, mellette pedig 350 Nm-es nyomatékot mutat fel. Összehasonlításképp érdemes megjegyezni, hogy ezzel szemben a ralipályákra és hegyi versenyekre gyártott versenyautók 450 lóerősek.

A jobb állapotban lévő példányok rendkívül komoly értéket képviselhetnek, de ugyanez igaz a Ferrari 512 TR-re, valamint a Mercedes-Benz CLK GTR-re, amelyeket szintén vezetett Alonso az utóbbi időkben.

Mindemellett a 44 éves versenyző egy új „céges” autót is felmutathatott: épp karácsonykor szállítottak le neki egy vadonatúj Aston Martin DBX S-t.

A festive christmas to remember for @fernandoalo_oficial, as we just had the pleasure of delivering him his brand new... Posted by Aston Martin Monaco on Wednesday 24 December 2025

