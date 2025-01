Egészen 1980-ig vezethető vissza az Audi Quattro története, akkor mutatta be a gyár a Genfi Autószalonon. Michèle Mouton és Fabrizia Pons 1981-ben írt történelmet a típussal, amikor első nőként nyert futamot a rali-világbajnokságon (ebből lett a későbbi WRC), de ez még csak a kezdet volt. Az ingolstadti márka összkerékhajtású kupéjának rövidített tengelytávú kivitele később már a B csoportban szerepelt, így a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) homologizációs előírásai megkövetelték a legalább 200 darabos sorozatgyártást.

Az 1982-ben és 1984-ben is konstruktőri világbajnok Audi így 214 példányt gyártott a Sport Quattróból, ami az akkori körülményekhez képest csillagászati indulóáron, 195 ezer német márkáért gördült le a futószalagról. Bár a 2,1 literes, öthengeres motor a maga 306 lóerejével gyengébb a 420–550 lóerős ralispecifikációnál, mivel a közúti változat is csak 1,3 tonnás, ez a teljesítmény is bőven-bőven elég volt a 350 Nm-es nyomaték mellé. A rövid quattro 4,9 másodperc alatt éri el a 100 km/órát, végsebessége 250 km/óra.

Hogy mi is adta a rövid múltidéző apropóját? Az, hogy a finoman szólva limitált szériás Sport Quattróból felbukkant egy 1985-ös példány az AutoScout24 oldalán.

A képre kattintva galéria nyílik:

A szűkszavú hirdetés leginkább az alapvető információkra szorítkozik, amikből kiderül, hogy az 1985 decemberében forgalomba helyezett, rikító fehér gyári felnikkel szerelt modellel mostanáig 58 800 kilométert tettek meg. Ennyi év – sőt, évtized – távlatában ez meglehetősen baráti futásteljesítménynek hangzik, ahogyan az is sok jóval kecsegtet, hogy alig egy hónapja esett át egy átfogó szervizelésen. Tovább növeli az értékét a színe, ugyanis a kék koppenhágai árnyalatában csak 21 darab készült ebből az Audiból.

A Sport Quattro ára már a ’80-as években tovább nőtt, így alulról karcolta a 30 millió forintot – legalábbis az euró bevezetése előtti, utolsó ismert árfolyam alapján –, ám az idő előrehaladtával csillagászati magasságokba ugrott az értéke: a Svájcban eladó példányt 675 ezer frankért, átszámítva közel 300 millió forintért hirdették meg.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a 40 év során az Audi Sport Quattro értéke megtízszereződött. Nyilván minden más is drágult ennyi idő alatt, de egy ennyi idős autóért 300 millió forint egyáltalán nem hangzik rossz üzletnek. Nagyjából ennyiből jön ki az a Bentley Bentayga, amit nemrég vásárolt magának Szoboszlai Dominik, valamint az a Lamborghini Revuelto, amiből alig pár hónapja látták kiszállni Budapesten a hazai labdarúgó-válogatott csapatkapitányát és a Liverpool támadó középpályását.

