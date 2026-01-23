A cink-levegő akkumulátorok nagy fajlagos energiájuk, biztonságos működésük, környezetbarát jellegük és alacsony költségük révén a jövő egyik ígéretes energiatároló megoldásai lehetnek. Ezen az újratölthető akkumulátorok széles körű alkalmazását ugyanakkor még számos műszaki és anyagtudományi kihívás akadályozza – fogalmaztak a Debreceni Egyetem kutatói.

A kutatócsoport az elmúlt években jelentős eredményeket ért el a környezetbarát cink-levegő cellák fejlesztésében. A most induló projekt célja ezen eredmények továbbfejlesztése, különös tekintettel az akkumulátorok elektródáinak és szeparátor membránjainak fejlesztésére, valamint a teljesítmény javítására.

Az elért eredmények várhatóan hozzájárulnak a fenntartható, biztonságos és hosszú élettartamú energiatároló rendszerek fejlesztéséhez.

A cink-levegő akkumulátorok cinkből készült negatív elektródából és oxigén-alapú pozitív elektródából állnak. Nagyobb energiasűrűséggel rendelkeznek, mint a lítium-ion akkumulátorok, ami azt jelenti, hogy több energiát tudnak tárolni kisebb helyen. Ez hatékonyabbá teszi őket, és hosszabb távolságokon is képesek hajtani az elektromos járműveket. Előállításuk is olcsóbb, mint a lítium-ion akkumulátoroké, ami megfizethetőbbé teheti őket a fogyasztók számára. Továbbá a cink-levegő akkumulátorok élettartama hosszabb, mint a lítium-ion akkumulátoroké.

De a cink-levegő akkumulátoroknak ma még olyan problémái vannak, amelyekkel foglalkozni kell – és itt lép képbe a Debreceni Egyetem csapata is – , mielőtt széles körben alkalmaznák őket. Az egyik kihívás az, hogy a levegőelektróda idővel elhasználódik, ami csökkentheti az akkumulátor teljesítményét, illetve ezek a speciális akksik alacsony hőmérsékleten kevésbé hatékonyak. Meglátjuk sikerül-e ezeket a problémákat megoldani, hiszen alternatíva lehetne az elektromos autókban jelenleg használt akkumulátorok kiváltására.