A CES-es látogatásom alatt talán a leglátványosabb installációt egy akkumulátorokat és energiatárolókat fejlesztő cég villantotta, a Clarios. Standjuk az Avatar-filmeket idézte, amelynek központjában a raliversenyek ihlette, 610 lóerős, V10-es motorral szerelt Lamborghini Huracan Sterrato állt, különleges fényezzésel.

Az egészen különleges installáció neve: Invisible Architecture. Az autó és a stand dizájnjának tervezője J.DEMSKY képzőművész, aki az energiát „láthatatlan építészetként” értelmezi: folyamatos mozgásban van, pontos, fegyelmezett, és csendben hajtja előre mindazt, ami működik. A Sterratóra épített installáció ezt a gondolatot fordítja le fényekre, formákra és interaktív élményre.

A lila fényekkel operáló fénycsövek, a tükröződő padló tényleg lélegzetelállító volt élőben. Remélem a képek visszaadnak valamennyit belőle.

Galéria

11 fotó

Fényekkel mesélt technológia

A látogatók nemcsak nézhették, hanem aktívan el is indíthatták a fényjátékot: elég volt megérinteni az úgynevezett Battery Monolith-ot, és máris életre kel a rendszer. A fények nem véletlenszerűek – vizuálisan jelenítik meg a Clarios Power Management System (CPMS) működését, amely az autóban működik. De mi is ez pontosan?

A CPMS a vállalt saját fejlesztésű, alacsony feszültségű energiakezelő rendszere, amely az autó teljes elektromos „háztartását” felügyeli:

optimalizálja az akkumulátor töltését és fogyasztását (és itt most a belsőégésű autók akkumulátoráról beszélünk, ez nem elektromos autó),

biztosítja, hogy minden rendszer akkor és annyi energiát kapjon, amikor és amennyire szüksége van.

Ez nemcsak hatékonyabb működést jelent, hanem megbízhatóságot extrém körülmények között is – ezért használják ezt a technológiát olyan versenysorozatokban, mint a Le Mans, a Dakar Rally vagy a brutális King of the Hammers.

A különleges Lamborghiniben ráadásul speciális lithium akkumulátor biztosítja az energiát. Az Optima Orangetop Lithium akkumulátor, amely szintén versenypályáról érkezik.

lítium-alapú, így könnyebb és gyorsabban reagál,

nagy teljesítményű,

extrém hőmérséklet- és terhelésálló,

kifejezetten motorsport és nagy igénybevételű járművek számára fejlesztették.

Ez az a technológia, amelyben a világ legismertebb versenycsapatai is megbíznak a Nürburgringtől Le Mans-ig.

Visszatérve a művészethez, az Invisible Architecture érezhetővé teszi a technológiát. Ahogy J.DEMSKY fogalmazott a CES-en: a cél nem az, hogy bemutassa az innovációt, hanem hogy megidézze a jelenlétét – azt a csendes rendszert, amely a háttérben dolgozik, miközben minden halad előre.

Ez a Lamborghini-alapú műalkotás így nemcsak látványos showelem volt CES-en, hanem egy gondolatkísérlet is: mi lenne, ha végre észrevennénk azt az energiát, ami nélkül semmi sem mozdulna?

