A CES-es látogatásom alatt talán a leglátványosabb installációt egy akkumulátorokat és energiatárolókat fejlesztő cég villantotta, a Clarios. Standjuk az Avatar-filmeket idézte, amelynek központjában a raliversenyek ihlette, 610 lóerős, V10-es motorral szerelt Lamborghini Huracan Sterrato állt, különleges fényezzésel.

Az egészen különleges installáció neve: Invisible Architecture. Az autó és a stand dizájnjának tervezője J.DEMSKY képzőművész, aki az energiát „láthatatlan építészetként” értelmezi: folyamatos mozgásban van, pontos, fegyelmezett, és csendben hajtja előre mindazt, ami működik. A Sterratóra épített installáció ezt a gondolatot fordítja le fényekre, formákra és interaktív élményre.

A lila fényekkel operáló fénycsövek, a tükröződő padló tényleg lélegzetelállító volt élőben. Remélem a képek visszaadnak valamennyit belőle.

Fényekkel mesélt technológia

A látogatók nemcsak nézhették, hanem aktívan el is indíthatták a fényjátékot: elég volt megérinteni az úgynevezett Battery Monolith-ot, és máris életre kel a rendszer. A fények nem véletlenszerűek – vizuálisan jelenítik meg a Clarios Power Management System (CPMS) működését, amely az autóban működik. De mi is ez pontosan?

A CPMS a vállalt saját fejlesztésű, alacsony feszültségű energiakezelő rendszere, amely az autó teljes elektromos „háztartását” felügyeli:

  • optimalizálja az akkumulátor töltését és fogyasztását (és itt most a belsőégésű autók akkumulátoráról beszélünk, ez nem elektromos autó),
  • biztosítja, hogy minden rendszer akkor és annyi energiát kapjon, amikor és amennyire szüksége van.

Ez nemcsak hatékonyabb működést jelent, hanem megbízhatóságot extrém körülmények között is – ezért használják ezt a technológiát olyan versenysorozatokban, mint a Le Mans, a Dakar Rally vagy a brutális King of the Hammers.

 

A különleges Lamborghiniben ráadásul speciális lithium akkumulátor biztosítja az energiát. Az Optima Orangetop Lithium akkumulátor, amely szintén versenypályáról érkezik.

  • lítium-alapú, így könnyebb és gyorsabban reagál,
  • nagy teljesítményű,
  • extrém hőmérséklet- és terhelésálló,
  • kifejezetten motorsport és nagy igénybevételű járművek számára fejlesztették.

Ez az a technológia, amelyben a világ legismertebb versenycsapatai is megbíznak a Nürburgringtől Le Mans-ig.

Visszatérve a művészethez, az Invisible Architecture érezhetővé teszi a technológiát. Ahogy J.DEMSKY fogalmazott a CES-en: a cél nem az, hogy bemutassa az innovációt, hanem hogy megidézze a jelenlétét – azt a csendes rendszert, amely a háttérben dolgozik, miközben minden halad előre.

Ez a Lamborghini-alapú műalkotás így nemcsak látványos showelem volt CES-en, hanem egy gondolatkísérlet is: mi lenne, ha végre észrevennénk azt az energiát, ami nélkül semmi sem mozdulna?

Ha pedig kíváncsi vagy a Lamborghini Huracan Sterrato tesztünkre, az alábbi linken találod: 

