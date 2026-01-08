A CES-es látogatásom alatt talán a leglátványosabb installációt egy akkumulátorokat és energiatárolókat fejlesztő cég villantotta, a Clarios. Standjuk az Avatar-filmeket idézte, amelynek központjában a raliversenyek ihlette, 610 lóerős, V10-es motorral szerelt Lamborghini Huracan Sterrato állt, különleges fényezzésel.
Az egészen különleges installáció neve: Invisible Architecture. Az autó és a stand dizájnjának tervezője J.DEMSKY képzőművész, aki az energiát „láthatatlan építészetként” értelmezi: folyamatos mozgásban van, pontos, fegyelmezett, és csendben hajtja előre mindazt, ami működik. A Sterratóra épített installáció ezt a gondolatot fordítja le fényekre, formákra és interaktív élményre.
A lila fényekkel operáló fénycsövek, a tükröződő padló tényleg lélegzetelállító volt élőben. Remélem a képek visszaadnak valamennyit belőle.
Galéria
Fényekkel mesélt technológia
A látogatók nemcsak nézhették, hanem aktívan el is indíthatták a fényjátékot: elég volt megérinteni az úgynevezett Battery Monolith-ot, és máris életre kel a rendszer. A fények nem véletlenszerűek – vizuálisan jelenítik meg a Clarios Power Management System (CPMS) működését, amely az autóban működik. De mi is ez pontosan?
A CPMS a vállalt saját fejlesztésű, alacsony feszültségű energiakezelő rendszere, amely az autó teljes elektromos „háztartását” felügyeli:
- optimalizálja az akkumulátor töltését és fogyasztását (és itt most a belsőégésű autók akkumulátoráról beszélünk, ez nem elektromos autó),
- biztosítja, hogy minden rendszer akkor és annyi energiát kapjon, amikor és amennyire szüksége van.
Ez nemcsak hatékonyabb működést jelent, hanem megbízhatóságot extrém körülmények között is – ezért használják ezt a technológiát olyan versenysorozatokban, mint a Le Mans, a Dakar Rally vagy a brutális King of the Hammers.
A különleges Lamborghiniben ráadásul speciális lithium akkumulátor biztosítja az energiát. Az Optima Orangetop Lithium akkumulátor, amely szintén versenypályáról érkezik.
- lítium-alapú, így könnyebb és gyorsabban reagál,
- nagy teljesítményű,
- extrém hőmérséklet- és terhelésálló,
- kifejezetten motorsport és nagy igénybevételű járművek számára fejlesztették.
Ez az a technológia, amelyben a világ legismertebb versenycsapatai is megbíznak a Nürburgringtől Le Mans-ig.
Visszatérve a művészethez, az Invisible Architecture érezhetővé teszi a technológiát. Ahogy J.DEMSKY fogalmazott a CES-en: a cél nem az, hogy bemutassa az innovációt, hanem hogy megidézze a jelenlétét – azt a csendes rendszert, amely a háttérben dolgozik, miközben minden halad előre.
Ez a Lamborghini-alapú műalkotás így nemcsak látványos showelem volt CES-en, hanem egy gondolatkísérlet is: mi lenne, ha végre észrevennénk azt az energiát, ami nélkül semmi sem mozdulna?
Ha pedig kíváncsi vagy a Lamborghini Huracan Sterrato tesztünkre, az alábbi linken találod: