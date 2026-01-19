Nem üvölt róla a tiltás, pedig ez a tábla egy vaskos bírságot jelenthet, ha nem tudjuk a pontos jelentését. Utánajártunk a spanyolországi szabályoknak.

Egy európai autós túra alatt a legkevésbé sem hiányzik egy utólagos “szuvenír” a spanyol hatóságoktól, márpedig ez a tábla pont ezt garantálja a figyelmetleneknek. A piros körben látható autó, amelyet pöttyök – valójában stilizált kipufogófüst – vesznek körül, az Alacsony Kibocsátású Zónákat (ZBE – Zonas de Bajas Emisiones) jelöli.

A tábla ritkán áll önmagában: alatta általában egy kiegészítő tábla sorolja fel a kivételeket. A képlet egyszerű: ha az autód nem felel meg a kritériumoknak, behajtani tilos. Ez a jelzés húzza meg a határt a tiszta közlekedési övezetek és a város többi része között.

Hol vannak ilyen zónák?

A ZBE-zónák bevezetése nem véletlenszerű ötletelés eredménye: a klímaváltozásról és az energetikai átállásról szóló törvény hívta életre őket. A cél egyértelmű: kiszorítani a szennyező járműveket a belvárosokból és csökkenteni a károsanyag-kibocsátást.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kijelölt területekre csak a megfelelő matricával rendelkező, alacsony károsanyag-kibocsátású autók hajthatnak be. Ez a spanyol autósoknál adott, a korlátozások nagy része a DGT környezetvédelmi besorolására (matricák: B, C, ECO, CERO; illetve „A” = nincs besorolás) épül.

És nem csak Madridról vagy Barcelonáról van szó: minden 50 000 főnél népesebb városnak kötelező volt kijelölnie ilyen zónákat 2023. január 1-jéig.

A rendszer fokozatosan szűri a kocsikat, a városközponttól távolabb még engedékenyebbek a szabályok, de a belső kerületek felé haladva szigorodik a rostálás, ide már csak a legtisztább üzemű autók gurulhatnak be.

Magyar rendszámmal Spanyolországban: mire kell figyelni?

A tájékozatlanság drága mulatság lehet, külföldi autósként pedig nincs a besorolást segítő matrica.

A magyar turisták számára a legfontosabb kérdés: hogyan vonatkozik ez a külföldi rendszámokra? Kell-e spanyol matricát ragasztani a szélvédőre?

A bahiasexirentacar.com információi szerint Madridban és Barcelonában a külföldi rendszámú járműveket előzetesen regisztrálni kell online, mielőtt behajtanának az alacsony kibocsátású zónába. Ezzel az eljárással tudjuk megszerezni saját „virtuális matricánkat”. Tehát, ha Barcelonát vesszük példának, akkor egy kis papírmunka előzi meg az utazást. Ezen az oldalon lehet regisztrálni, a folyamat pedig adminisztrációs díjjal jár, ami 7 euró. Ezt idejében el kell végezni, mert az átfutási idő 15 nap is lehet.

Szerencsére van kiskapu ebben a bürokratikus labirintusban! Ha vén pöfögő veteránnal akarunk pár napon belül behajtani, arra is van lehetőség. Kérhetünk 24 egyedi napra vonatkozó behajtási kérelmet, ez bármilyen autóra megfelel, de ilyenkor a kiválasztott napokra 5-6 eurós (1800-2000 forint) díjat kell fizetni.

Más nagyvárosokban, mint például Valenciában, Sevillában vagy Bilbaóban is folyamatosan bővül a megfigyelőrendszer, így érdemes előre tájékozódni. Jó hír viszont a zöld rendszámosoknak: az EU-ból érkező plug-in hibridek és elektromos autók – regisztráció után – jellemzően ingyenesen használhatják ezeket a zónákat.

Aki viszont nem regisztrál, és figyelmen kívül hagyja a “pöttyös autós” táblát valamint a helyi előírásokat, az 200 eurós, azaz jelenlegi árfolyamon nagyjából 80 000 forintos bírságra számíthat. Jobb tehát előre tervezni, kitölteni a kérvényeket, mint hetekkel később a bírságot olvasva bosszankodni.