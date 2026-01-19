Egy novoszibirszki orosz autós a dermesztő orosz télben (a hírek szerint -40 fok körüli hidegben) próbálta életre kelteni fehér színű Kiát, de kissé túllőtt a célon. Mivel az autó a szélsőséges hideg miatt nem indult, a tulajdonos egy hőlégfúvót vetett be a motortér és az autó aljának felmelegítésére.

Régi módszer ez, a teherautóknál a differenciálmű, valamint a motorblokk alját gyakran melegítették így, de a rengeteg gyúlékony, műanyag alkatrész korában a közvetlen hőforrás közelről történő alkalmazása már nem túl okos ötlet.

A rosszul alkalmazott módszer túlhevítette a motortér alkatrészeit (valószínűleg az üzemanyag-vezetékeket vagy a műanyag burkolatokat), ami miatt az autó lángra kapott. A tulajdonos először maga próbálta eloltani a tüzet, de nem járt sikerrel. Végül a kiérkező tűzoltók fékezték meg a lángokat, de a Kia motortere teljesen kiégett, így az autó gyakorlatilag gazdasági totálkáros lett.

Maga az eljárás ismert, és biztonságosan alkalmazott módszer Szibériában, de általában idősebb típusoknál, a jó öreg UAZ esetén alkalmazzák, a megfelelő helyre telepített hőforrással, így elkerülve a tűzokozást.