Ritkán tapasztalt fagyos napok állnak előttünk, az időkép előrejelzése szerint napokig velünk lesznek a -10 Celsius fok alatti minimum értékek, és akár -20 Celsius fokra is számíthatnak a leghidegebb helyeken élők.

Ez már komoly kihívás a technikának is, de messze nem a leghidegebb helyzet. Vannak a világnak olyan tájai, ahol minden télen beköszönt a -40, sőt akár -50 Celsius fokos hőmérséklettel járó időszak. Az Oroszország területén található Jakutföld a legkeményebb telek otthona. Itt nem szokatlan a -50 Celsius-fokos hideg, tulajdonképpen erre készülnek a helyiek, ezek jelentik a mindennapokat a téli időszakban

Nekik ez állandó, visszatérő kihívás, amire a lehető legjobban felkészülnek, lássuk a legkomolyabb autós praktikákat a fagy ellen.

Ősi módszer: tűzrakás

A régi technika bírja a ridegtartást, a nálunk is széles körben ismert ZIL-130-asok V8-as benzinmotorjai ilyen cudar időben is működtek, igaz, indítás előtt egy kisebb tábortüzet kellett rakni a gép alá. 

Természetesen nem az üzemanyagtankot célozták, a differenciálművet, az olajteknőt melegítik, hogy a dermedt kenőanyag minél hamarabb eljusson a megfelelő helyekre az indítás során. 

Az indításhoz komoly előmelegítés kell

Személyautóknál, modern gépeknél más a helyzet, a műanyag alkatrészek korában nem lehet csak úgy odapörkölni a motornak. Amikor a -50 Celsius-fokos tartományba süllyed a hőmérséklet, akkor a panelházak előtt, vastag takaró alatt pihenő autókat külön procedúra beindítani.  A lakásokból hosszabbítóval működtetett, nagy teljesítményű hőlégfúvókat telepítenek a “sátorba” így teremtenek az indításhoz megfelelő mikroklímát. 

Ha már megfelelő a hőmérséklet, akkor kihozzák az akkumulátort, és indítják a motort. Ha rövidebb ideig nem használják a kocsit, akkor nemes egyszerűséggel járni hagyják a motort, ezzel megőrizve a működéshez szükséges hőmérsékletet.  Vannak akik hetekig nem is állítják le az autójukat, a jó öreg UAZ terepjárók alapjáraton ketyegnek éjjel-nappal. 

Az indítási trükkök mellett extra szigetelést vetnek be: megduplázzák a szélvédőt, az ablakokra pedig vékony plexilapot ragasztanak. Itthon sem ritka megoldás, hogy a motort kartonlapokkal szigetelik, de az oroszok teljesen be is csomagolják az erőforrást. A haladóbbak képesek a teljes belteret is szétkapni, hogy a gyári hő- és zajszigetelést kiegészítsék a kisebb hőveszteség érdekében.

Így autóznak az extrém szibériai hidegben – tábortűz és örökké járó motor 1

Ezen a vidéken tehát az autó fenntartása igazi kihívás, és jó műszaki állapotú gépjármű esetén is sok munkával jár. Pont ezért csak az jár télen autóval, akinek feltétlenül szükséges.

