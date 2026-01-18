A havas út sokak számára csábító játszótér, akár modern technikáról, akár több száz éves közlekedési eszközről van szó. A lovaskocsis „drift” kétségtelenül látványos, de jó bizonyíték arra is, hogy télen nem csak az autósoknak kell óvatosabban bánniuk a csúszós utakkal.

Mennyi egy ló lóereje? Egy ló teljesítménye sokkal több, mint amit a “lóerő” elnevezés takar: a valóságban egy ló maximális teljesítménye akár a 10-15, sőt 20 lóerőnek megfelelő egy 1993-as kutatások szerint. Míg James Watt eredeti definíciója csak a hosszan tartó, egyenletes munkát mérte, ami valójában kevesebb mint egy ló teljesítménye, 1 lóerő (kb. 735,5 W) csak egy kis töredéke a ló valós teljesítményének, így az autóknál használt 100-200 LE sokkal több lovat takar valójában.

De a témában abszolút kedvencük egy néhány ével ezelőtti felvétel, ahol szó szerint szikrázó kerekekkel driftelt ki az autók elé egy lovasszekér, valahol az Egyesült Államokban.

