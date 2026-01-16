Neked mennyi idős az autód?

Az európai utak képe lassan, de biztosan öregszik, Magyarországon azonban különösen látványos ez a folyamat. Az ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) legfrissebb tanulmánya alapján a hazai gépjárműpark átlagéletkora jócskán meghaladja az uniós átlagot, miközben a környező országok többsége is hasonló cipőben jár.

A jelentés nemcsak azt vizsgálta, hány személyautó, kishaszongépjármű, busz és teherautó fut az egyes országokban, hanem azt is, mennyire fiatal vagy éppen idős ezeknek a járműveknek az állománya.

Több autó, lassabb fiatalodás

2023 és 2024 között az Európai Unióban átlagosan 1,4 százalékkal nőtt a személyautók száma. A legnagyobb bővülést Lettország produkálta, míg Szlovákia volt az egyetlen ország, ahol csökkent a nyilvántartott autók száma. Magyarország a középmezőnyben végzett: 2024 végén több mint 4,26 millió személyautót tartottak nyilván, ami 2,3 százalékos növekedést jelentett egy év alatt.

Ha minden közúti járművet beleszámolunk, 4,9 milliós állományról beszélhetünk, ami már az uniós átlagnál lassabb bővülést mutat – olvasható a jelentésben. Ez egyébként közel azonos a KSH adataival, ahol 5,1 millió járművet tartottak számon 2024-ben.

Autók átlagéletkora Európában

Az ACEA adatai szerint az EU-ban a személyautók átlagéletkora 12,7 év, Magyarország azonban jelentősen „felfelé húzza” ezt az értéket.

Magyarország: 15,6 év (KSH szerint: 16 év)

Románia: 15,6 év

Szlovákia: 14,6 év

Horvátország: 13,4 év

Szlovénia: 11,6 év

Ausztria: 9,2 év

Az uniós rangsor élmezőnyében Ausztria szerepel, amely az egyik legfiatalabb járműparkkal rendelkezik. Ennél fiatalabb állomány csak Luxemburgban (8,2 év) és Litvániában van. A skála másik végén Észtország és Görögország áll, ahol az autók átlagéletkora meghaladja a 17 évet.

Benzin, dízel, elektromos – merre tart Európa?

Hajtásláncok szerint az EU-ban továbbra is a benzines autók dominálnak, majd a dízelek következnek. A hibridek, elektromos autók és konnektoros hibridek aránya még mindig viszonylag alacsony. Magyarországon ez a kép még konzervatívabb:

a benzinesek adják az állomány több mint 60 százalékát,

a dízelek az állomány harmadát teszik ki,

a hibridek aránya megegyezik az uniós átlaggal,

a tisztán elektromos és plug-in hibridek részesedése egyelőre marginális.

Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy az ACEA a 2024-es adatokkal dolgozott. Az elmúlt évben, különösen a céges villanyautós támogatások hatására, jelentősen nőtt az elektromos autók száma, így a jelenlegi arányok már biztosan kedvezőbbek, mint amit a tanulmány mutat.

A KSH 2024-es adatai a hazai autóállomány hajtásai alapján:

Benzines: 2 582 498

Dízel: 1 338 743

Hibrid: 251 335

Elektromos: 60 211