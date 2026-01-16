A csütörtök délutáni órákban elakadt a rendőrség egyik Mercedes-Benz Sprintere Szegeden, miután a Belvárosi híd alá szorult – szúrta ki a Szeged365.hu egyik olvasója.

A fénykép készítője szerint a helyszínen egy 2,5 méteres magasságkorlátozó tábla is figyelmeztet az alacsony magasságra.

A portál úgy tudja, az érintett járművet nem a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök vezették, így az eset valószínűleg a helyismeret hiányának tudható be.

