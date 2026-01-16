Az idei tél újra elhozta azt a jellegzetes, tompa dobogást, amit a kerékjáratba fagyott latyak okoz. Kellemetlen, hangos, és ha kőkeményre fagy nem túl biztonságos. Hogy szabadulhatunk meg tőle?

Egy leleményes autós úgy gondolja, megtalálta a tökéletes megoldást: a WD-40-et. Állítása szerint pár fújás elég az univerzális anyagból, és a jég egyszerűen lecsúszik. Az autószerelők azonban figyelmeztetnek: nem csak a jégnek árthat ez a módszer. A szakmai közösség szinte egyhangúan hasztalannak, sőt kifejezetten kockázatosnak tartja az ötletet.

Mi okozza a gondot?

A probléma felvetői szerint a téli vezetés során a kerékjárati ívben felgyülemlő jég és latyak akadályozhatja a kerekek szabad mozgását, plusz súlyt jelent, és potenciálisan befolyásolhatja az úttartást. A javasolt megoldás a klasszikus WD-40 kenőanyag felvitele a kerékdob belső felére, még indulás előtt, tiszta, száraz felületre. Ezzel elvileg megakadályozzuk a latyak feltapadását és gránitkemény tömbbé fagyását.

Csúnya, de csak extrém esetben okoz közvetlen problémát

A Cars.com egyik elemzése megjegyzi, hogy bár a hó és a jég felhalmozódása a kerékjáratokban gyakori jelenség, az autógyártók felkészültek erre: a járműveket úgy tervezték, hogy egy bizonyos szintig ez semmilyen problémát ne okozzon. Nem véletlenül tesztelik komoly téli hidegben, a skandináv országokban a legtöbb típust, ahol ez a jelenség, és a méteres hóréteg hónapokig a mindennapok része.

De azért mindenkiben ott van a gondolat, az aggodalom. Mi történik ha felhalmozódás extrém mértékűvé válik, és a gumiabroncs mögött kőkemény jégtömbök alakulnak ki? Ennek megelőzésére lennének elvileg jók a WD-40, és hasonló szerek.

Viszont ami jól mutat egy virális videón, az nem állja ki a valóság próbáját. A “csináld magad” (DIY) fórumok kifejezetten óva intenek ettől a trükktől. A Cartalk fórum egyik bejegyzése így összegzi a lényeget: “A kerékjáratok tele vannak olyan alkatrészekkel – műanyag dobbetétek, gumitömítések, vezetékek, szenzorok és fékcsövek –, amelyek kifejezetten nem szeretik a WD-40-et.”

Kőolajszármazékot fújni erre a kényes területre autós szempontból pont olyan, mintha kólát öntenél a laptopodba abban a reményben, hogy attól majd jobban hűt.

Ráadásul elég pár kilométer, és a nagy sebességgel kicsapódó havas, sós lé egyszerűen lemossa a felvitt réteget, akik próbálkoztak már hasonló trükkökkel, állítják: egyszerűen nem működik. A valódi ellenség nem maga a jég, hanem az elemek közé beszivárgó sós lé, ami lassan, de biztosan átrágja magát a fémen, ha nem takarítjuk ki alaposan az autónkat a téli időszakban is.

Ha aggódunk a jegesedés miatt, akkor a legegyszerűbb egy nagyobb nyelű jégkaparót, seprűt az autóban tartani, amivel minden megálláskor, a még laza latyakot a régi módszerrel, mechanikus kézi munkával nemes egyszerűséggel leverjük. Ez a tökéletes instant megoldás, ha pedig enyhül az idő egy alapos mosás jár a gépnek.