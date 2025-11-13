Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy a legendás WD-40 eredetileg nem házi barkácsolásra, vagy autós felhasználásra készült, hanem az amerikai hadsereg interkontinentális rakétáinak rozsdavédelme érdekében fejlesztette ki 1953-ban a kaliforniai székhelyű Rocket Chemical Company.

Mára világszerte igazi mindenes szer lett belőle: autószerelők, hobbi autórajongók, ezermesterek egyaránt használják berohadt ajtózsanérok, zárak, csavarok oldásár, krómozott felületek tisztítására és kenésére – sőt, még a matt fényszórók kezelésre is alkalmas.

De mi a helyzet az autó fényezésével? Lehet WD-40-et fújni rá? Sodorta elénk a kérdést egy Reddit csoport, szóval mi is utána néztünk a témának.

Használd, de csak módjával

A WD-40 alapjában véve biztonságosan használható az autó fényezésén kisebb felületi hibák, illetve idegen festéknyomok eltüntetésére bátran bevethető. Például ha valaki meghúzza a lökhárítót tolatás közben, a WD-40 képes eltávolítani a kerítés festéknyomát anélkül, hogy megsértené a lakkot.

Ugyanakkor fontos tudni, a mély karcokkal, amelyeket az ujjaddal is érezni lehet, már nem boldogul.

A használata egyszerű

Fújd be a kezelendő részt,

hagyd hatni egy-két percig,

majd töröld le mikroszálas kendővel.

Szükség esetén ismételd meg. A WD-40 segít fellazítani a szennyeződéseket, így kevesebb a karcolás veszélye.

Amit biztosan nem tud orvosolni

polírozás,

mély karcok javítás,

védőréteget kialakítani

Fontos megérteni, hogy a WD-40 nem helyettesíti az autókozmetikai termékeket. Nem fogja eltüntetni a mély karcokat, nem políroz, és nem ad tartós védelmet.

Miután a WD-40 segítségével megtisztítottad a felületet, érdemes utána finom átpolírozni a felületet (ha nem értesz hozzá, ezt mindenképp bízd szakemberre), ami eltünteti a mikrosérüléseket és visszaadja a fényezés mélységét.

A befejezéshez jöhet a viaszolás, ami védőréteget képez, és megóvja a festéket az időjárás viszontagságaitól, valamint a szennyeződésektől.