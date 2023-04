Nem nyílik a zár? Berohadt a tőcsavar? Nem jön le az anya? Nem elég zsíros a bringalánc? Kevés vaj van a parizeres szendvicsben? Elfogyott az asszony hajlakkja? Nyiszog a furik kereke? A válasz: WD-40!

A legendás kék-sárga falkonos kenőanyagnak évtizedek óta minden háztartásban helye van (mondhatni világszerte), de azt tudod-e, mit jelent a rövidítés?

Egy amerikai újságíró durván 800 ezer Twitter-felhasználót kérdezett meg, hogy tudja-e bárki, mit takar a WD-40. Az újságíró számos érdekes tippet kapott, mint például a world domination (világuralom), a wet and dry (nedves és száraz felületre) vagy a wrong decision (rossz döntés) – írja a Mirror.

De végül meglett a helyes válasz

A WD-40-et 1953-ban mutatta be a kaliforniai székhelyű Rocket Chemical Company, amely ma már WD-40 Company néven fut. És most kapaszkodj meg: a terméket eredetileg interkontinentális rakéták külső felületének védelmére tervezték, de később kiderült, hogy nagyon hasznos a háztartásban is. A WD-40-et 1958-ban dobták kereskedelmi forgalomba.

A rövidítés pedig a water displacement (vízkiszorító) kifejezést takarja, míg a 40 arra utal, hogy a fejlesztés fázisában 39 képletet dobtak kukába, mire a 40. próbálkozásra sikerrel jártak és elkészült a végleges termék.

És miért jó, ha van nálunk két doboz WD-40? Mi van, ha az egyiknek szorul a kupakja?