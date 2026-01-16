Nemrég Las Vegasban jártunk, hogy megnézzük a CES-en bemutatott technológiai és autóipari újdonságokat. A helyszín a városon szívében található, közel 1 millió négyzetméteres Convention Center volt. A közlekedés a kiállításiterület csarnokai között gyalogosan időigényes és fárasztó, ezért a Tesla alagútrendszert épített néhány éve a komplexum alá (Tesla Loop néven fut), hogy megkönnyítse a látogatók és kiállítók közlekedését. Ingyen lehet használni.

A Loop tervezésekor arról szóltak a hírek, hogy az alagutakban önvezető Teslák fogják szállítani az utasokat, autopilot módban, szóval nagyon izgatott voltam, hogy mindezt átélhetem. Aztán megérkeztem és a valóság adott egy kisebb taslit: a kép sajnos árnyaltabb, mint azt Elon Musk ígérte korábban.

Az autók különböző színnel megvilágított, nikecell szigeteléssel bélelt alagutakban futnak – mintha egy sci-fibe csöppenne az ember.

Mit ígértek — és mit kapunk?

A Tesla Loop ötlete eredetileg egy merész városi közlekedési megoldás: egy föld alatti, Teslákból álló hálózat, amely kiváltja a felszíni dugókat és torlódásokat — teljesen önvezető járművekkel. Ez részben meg is valósult Vegasban, de egyelőre csak nagyon kis területen (legalábbis a város méreteihez képest). A Vegas Loop minden autójában sofőr ül, nincs autopilot mód, manuális irányítás van, mint bármilyen hagyományos taxiszolgáltatás esetében. A Convention Center alatti járatokban mindenféle Tesla közlekedik, a Model S-től egészen a Cyberturckig – mondjuk a látvány az lenyűgöző és izgalmas.

Az nem is kérdés, hogy ez technikailag hatékonyabb közlekedés a hosszú, több tízperces sétánál a földfelszínen, de messze nem az az “önvezető jövő”, amit Elon Musk vízionált. Még ha a Tesla és a Boring Company folyamatosan dolgozik rajta, az autonóm működés eléréséhez még számos technikai és szabályozási akadályt el kell hárítani, mondhatni világszerte.

Videót is készítettem, hogy kicsit jobban átadjuk az élményt:

Hol tart ma a technológia?

2025-ben a Boring Company már elkezdte tesztelni a Tesla Full Self-Driving (FSD) szoftverét a Vegas Loopban — de biztonsági sofőr jelenlétével. A cél természetesen az, hogy a járművek képesek legyenek maguktól közlekedni, de a gyakorlatban ez még várat magára.

Az egyik sofőr elárulta nekem, hogy egy-egy fejlesztés, frissítés bevezetésekor vannak tesztek, amikor az autó gyakorlatilag emberi beavatkozás nélkül halad bizonyos szakaszokon, de ezek még kezdeti, korlátozott kísérletek, adatgyűjtésre használják.

Naponta 100-150 ezer ember látogatott ki a CES-re január elején, és rengetegen használták a Tesla alagútját, de nem kellett tömött sorokban állni és várakozni, hogy érkezzen egy jármű. 1-2 perc alatt minden várakozó sorra került.

Lehetséges, hogy nem Elon Musk lesz az, aki először oldja meg a városi dugók és torlódások problémáját ténylegesen autonóm közlekedéssel, de az kétségtelen, hogy az irány jó. A földfelszínről a föld alá vinni a tömegeket, hogy ott közlekedjenek, már bevált módszer, gondoljunk csak a metrókra. Csak viszonyítás képpen: a 7,3 kilométeres, Budapest alatt futó 4-es metró építése 210 milliárd forintot emésztett fel, az összesen 2,7 kilométeres Vegas Loop pedig 165 milliárd forintnak megfelelő dollárból készült el.

