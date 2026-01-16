Sokan nincsenek vele tisztában, de a közlekedés egyik komoly kockázatot jelentő tényezője az út szélén álló, a forgalmat akadályozó jármű. Akár városban, főúton vagy autópályán történik, egy műszaki hiba miatt veszteglő, vagy magára hagyott jármű rövid idő alatt veszélyt idézhet elő, nemcsak az autóban (vagy mellette) tartózkodók, hanem a többi közlekedő számára is.

Ha a jármű olyan meghibásodást szenved, amely balesetveszéllyel jár – különösen a kormányzás, a fékrendszer, a világítás vagy az irányjelzők hibája esetén –, a vezetőnek azonnal meg kell állnia, és a hiba kijavításáig tilos tovább közlekednie – olvasható a rendőrség friss közleményében.

Kisebb műszaki problémánál a jármű kizárólag fokozott körültekintéssel, a legközelebbi javításra alkalmas helyig haladhat tovább. Autópályán és autóúton ilyen helyzetben is kötelező a legközelebbi lehajtón elhagyni az útszakaszt.

A rendőrség az alábbi szabályokat fogalmazza meg a témába.

Mit kell tenni városban?

Lakott területen belül műszaki hiba vagy megállás esetén elsődleges a forgalom akadályozásának minimalizálása, ezért a járművet lehetőség szerint az úttesten kívül kell elhelyezni.

Kapcsoljuk be a vészvillogót, és húzódjunk le az út szélére, amennyire csak lehetséges.

Helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget (lakott területen legalább 50 méterre).

Kiszálláskor viseljünk láthatósági mellényt.

Ha a jármű járóképtelen, gondoskodjunk mielőbbi elszállításáról (autómentő, assistance).

Amennyiben a jármű veszélyt jelent vagy forgalmi akadályt okoz, értesítsük a 112-es segélyhívót.

Mit kell tenni autópályán vagy gyorsforgalmi úton?

Autópályán és gyorsforgalmi úton a megállás különösen kockázatos, még a leállósávban is:

Azonnal kapcsoljuk be a vészvillogót, és álljunk meg a leállósávban.

A láthatósági mellényt már kiszállás előtt vegyük fel.

Az elakadásjelző háromszöget legalább 150 méterre helyezzük ki.

Hagyjuk el a járművet, és húzódjunk a szalagkorláton túlra.

A működésképtelen járművet haladéktalanul szállíttassuk el, mert a leállósávban álló autó is komoly baleseti kockázatot jelent.

És ne felejtsük el, hogy ha szükséges, azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívót!