Ugyan nem decemberben, de végülis megérkezett a tél Magyarországra, méghozzá olyan elánnal, amire durván tíz éve nem volt példa itthon. Igen, vannak bosszantó részei a masszív havazásnak és a -15, -20 Celsius foknak, de van egy réteg, akik annyira azért nem bánják a dolgot, és próbálják kiélvezni a tél adta lehetőséget.

Te is közénk tartozól? Ha ráismersz magadra az alábbi 10-es listában, akkor igen.

1.- Még tél előtt, megpróbáljuk a “nyomorult” téli felniket valahogy elviselhetővé varázsolni.

2.- Viszlát szabadság, a kabriósok felpattintják a tetőt. Vagy mégsem…

3.- Megkezdődik a harc a sószóró teherautókkal, már amikor találkozunk velük.

4.- Az érzés, mikor egész délután havazott és megpillantasz egy teljesen üres parkolót.

5.- A hátsókerekes tulajok minden alkalmat megragadnak: ahol csak lehet, keresztbe…

6.- …míg az elsőkerekes testvéreik ezt vágyakozva figyelik. Nekik segít a kézifék! ;)

7.- Az összkerekes tulajok pedig ebből semmit nem vesznek észre…

8.- …de a mókázást ők sem tudják megállni.

9.- Télen hideg van, így néhány Volvo-tulajdonos begyújtja a kályhákat, szó szerint.

10.- Én azt mondom próbáljátok meg a téli közlekedés pozitív oldalát nézni, úgysem tudunk tenni ellene, akkor pedig miért ne élveznénk? Persze mindezt ésszel, másokat és saját magunkat nem veszélyeztetve!

A rendőrök sem kivételek, vannak közöttük is benzinvérűek: