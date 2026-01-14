A szemtanúk szerint a brit szedán sofőrje nem tudott felhajtani a dombon, de makacsul nyomta tovább a gázt. Nem zavarta, hogy tiltáson pörög a motor, nem érdekelte más megoldás, vakon nyomta, ami a csövön kifér, egészen addig, amíg a Jaguar alól fekete füst nem tört elő, majd lángok csaptak fel – az esetről a VL.ru számolt be.

A küszködő Jaguarról készült videó január 12-én, este 8 óra körül bukkant fel a közösségi oldalakon, a helyiek szerint a sofőr hosszú időre megbénította a forgalmat, miközben az emelkedővel viaskodott. A pórul járt jármű egy 2012-es évjáratú Jaguar XF, amiről a tulajdonos azt nyilatkozta, hogy a tűz nem okozott komoly károkat a motorban, csak a katalizátor égett szénné.

A beszámolók szerint körülöttük álló autósok és a tulajdonos igyekeztek a tüzet oltani hóval, mielőtt a tűzoltók kiérkeztek; szerencsére személyi sérülés nem történt. A lángokat sikerült elfojtani, majd az autót visszagurították oda, ahonnan öngyilkos hegymászása indult.