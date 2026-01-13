Mintegy 800 autós hétvégéje vett bizarr fordulatot Franciaországban, akik január 11-én, vasárnapra virradóan egy moûtiers-i tornateremben ébredtek. A szükségszállásokat azért biztosították, mert a Tarentaise-völgyben található síközpontokhoz vezető utak járhatatlanná váltak a hóhelyzet miatt – írja a France Blue.

„Biztonságosabb volt itt maradni egy éjszakára” – fogalmazott az egyik elakadt autós. Elmondása szerint nem igazán volt biztonságos a hóban autózni, ugyanis az eredetileg 2,5 órásra tervezett út már 6 órásra nyúlt, ráadásul menet közben néhány hóláncot elkönyvelhettek veszteségként.

A vasárnap reggeli órákban az arra járók folytathatták az útjukat.

Az elmúlt bő egy hétben alaposan megtréfálta egész Európát a(z elmúlt évekhez képest) váratlanul nagy mennyiségű lezúduló hó. Mint arról korábban a Vezess beszámolt, az Alpokban egy Unimog dolgozik keményen a hó eltakarításán, míg egy német influenszer könnyekben tört ki az interneten.

Természetesen itthon is mindent, amit csak lehetett, be kellett vetni az időjárás miatt: