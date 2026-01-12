A tél keményen markában tartja Németországot is, de amíg egyesek örülnek a fehér tájnak, mások személyes rémálmukat élik át. A düsseldorfi hölgy most akaratlanul is a téli időjárás okozta tehetetlenséget személyesítette meg.

A hóban rögzített „kétségbeesés-videója” milliós nézettséget és heves vitákat generál a TikTokon, a Twitteren és az Instagramon.

A videó megmozgatta a netet

A rövid klipben látható a kétségbeesés, ami azért kissé túlzásnak tűnik. Hősünk ugyanis nem valahol egy világtól elzárt országúton rekedt meg, hanem a mélygarázs kijáratában, láthatóan átfagyva és a helyzettől teljesen kimerülve, szabadjára engedi az érzelmeit. A problémája: szülővárosában 2021 óta nem volt hó, így nincs tapasztalata arról, mit kell tenni, ha a gumiabroncsok kipörögnek a havon.

A klipet rengetegen megosztották a közösségi oldalakon – támogató és kevésbé kedves kommentek kíséretében. Itt látható Celina eredeti TikTok-bejegyzése:

Megmenekülés 40 perc után

A Bild információi szerint Celina ápolónő, és – mint minden nap – azokhoz az emberekhez indult volna, akiknek szükségük van a segítségére. A beszámoló szerint félelmében, hogy visszacsúszik a felhajtón, behúzta a kéziféket. „A helyzet teljesen kifogott rajtam” – vallotta be. Járókelőktől próbált segítséget kérni.

Végül megérkezett a felmentősereg: „40 perc múlva jött egy férfi egy lombfúvóval. Elfújta a havat a kerekeim elől, és az ablakon keresztül mutatta, mit kell tennem. Megmentett!” A klip rengeteg reakciót váltott ki. Az egyik legkíméletlenebb hozzászólás, amin remélhetőleg ma már Celina is tud nevetni: „Csak várj tovább, előbb-utóbb úgyis nyár lesz.”