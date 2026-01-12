A téli hideg, sötét reggelek egyik kellemetlen velejárója a szélvédőre fagyó víz. Legyen az akár a ráhullott, megolvadt majd visszafagyó hó, akár csupán a levegő páratartalma, jég ellehetetleníti a kilátást. Ilyenkor jöhet a kaparászás, vagy az autóban történő várakozás, amíg az üveg felmelegszik és a jég is leolvad róla.

Utóbbi folyamatot gyorsította fel jelentősen egy kanadai cég, a BetterFrost. Lényegében a szélvédőfűtést gondolták újra azzal, hogy hatékonyabbá tették azt, és nem állítanak elő több hőt annál, mint amennyi tényleg elég a jég eltüntetéséhez az üvegről.

Az eltüntetés talán jobb szó is, mint a teljes leolvasztás, ugyanis rendszerük célja nem is feltétlenül az, hogy a teljes jégréteg – legyen az akármilyen vékony – vízzé váljon. Megoldásuk úgy működik, hogy a hőt pulzálóan irányítják a kérdéses területre, ami azt eredményezi, hogy a meleg a szélvédőn kívül mindössze 0,1 mm-re jut el. Így a jégréteg alatt egy nagyon vékony vízfelület alakul ki, ezen pedig akár a többi jég is lecsúszhat.

Mindez huszadannyi energia felhasználásával történik, mint amennyivel a hagyományos autóklímák meg tudják oldani a feladatot, ez pedig már kilométerekben mérhető különbség, ha egy villanyautó hatótávjáról beszélünk. A BetterFrost rendszere jó arra is, hogy menet közben meggátolja a bepárásodást, és itt is 22 százalékos fogyasztáscsökkenést mértek.

Nézd meg működés közben is az alábbi videón!

A találmány egyébként már 2022 óta létezik, egyelőre azonban valamiért nem terjedt el.