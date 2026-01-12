Az új görög közlekedési kamerák egyetlen hónap alatt 10 000 piroson áthajtást rögzítettek, hamarosan pedig indul a teljes körű, mesterséges intelligenciával támogatott bírságolás – automatikus csekkel és telefonos értesítéssel.

A piros lámpán való áthajtás nem csupán egy újabb közlekedési szabálysértés, hanem súlyos vétség, amely életeket veszélyeztet és komoly terhet ró a közbiztonságra. Görögországban azonban úgy tűnik, az autósok nem igazán lassítanak a tilos jelzésre. Mindössze egy hónap leforgása alatt néhány új, nagy felbontású közlekedési kamera elképesztő számú, 10 000 szabálysértést rögzített.

A riasztó adatokat Dimitris Papastergiou, Görögország digitális kormányzásért felelős minisztere osztotta meg a helyi SKAI televízióban.

Az attikai régió hatóságai 388 kamera telepítését tervezik 100 helyszínen, amelyek kifejezetten a tilos jelzésen áthajtókra vadásznak.

A mostani, korai számok azonban csupán néhány tucatnyi eszköz adataiból származnak, ami komoly aggodalomra ad okot azzal kapcsolatban, mit tárhat fel a teljes hálózat, amint teljesen kiépül. Bár a szabályszegés veszélye egyértelmű, a sofőrök egyelőre megússzák: a rendszer még tesztüzemmódban fut, így bírságokat jelenleg nem küldenek ki. Ez azonban január közepétől megváltozik, amikor élesben indul az ellenőrzés.

Brutális tarifák

A piroson áthajtásért járó büntetések Görögországban rendkívül szigorúak:

Első alkalommal: 280 000 Ft és 60 napos jogosítvány-bevonás.

Második alkalommal: 400 000 Ft és 180 nap eltiltás.

Harmadik alkalommal: kb. 800 000 Ft és egy teljes év bevonás.

Érdemes észben tartani, hogy Görögországban az átlagos havi fizetés körülbelül 1200 euró, ami ezeket a bírságokat különösen húsbavágóvá teszi.

Jön a mesterséges intelligencia

A piros lámpát figyelő kamerák csak egy részét képezik a nagyobb technológiai offenzívának. A Digitális Kormányzási Minisztérium olyan AI-alapú rendszereket is telepít, amelyek a szabálysértések szélesebb körét képesek kiszűrni. Ezek a kamerák figyelik a biztonsági öv használatát, a mobilozást, a gyorshajtást, a szabálytalan sávhasználatot is.

Jelenleg nyolc ilyen AI-egység működik Athénban, amelyek mindössze négy nap alatt 2500 jogsértést rögzítettek. Egy különösen forgalmas ponton egyetlen kamera több mint 1000 szabályszegést naplózott ennyi idő alatt.

A görög miniszter szerint a kifinomult kamerahálózat 2026 végére több mint 2000 egységre bővül. A cél a görög vezetési morál megváltoztatása, a balesetek és halálesetek számának csökkentése, valamint a rendőrségi erőforrások tehermentesítése.

Adatvédelem?

Hogy az AI-kamerák bevezetése a tervek szerint halad-e majd, az még kérdéses, mivel jogi aggályok merültek fel az uniós adatvédelmi (GDPR) szabályozásokkal kapcsolatban. Ezek a kamerák ugyanis nem csak a szabálysértést rögzítik: időbélyeggel ellátott fotókat készítenek, amelyeken látható a sofőr a volánnál és a jármű rendszáma is.

A közeljövőben a szabályszegők közvetlenül a telefonjukra kapnak majd értesítést, egy QR-kóddal kiegészítve a bírság befizetéséhez. Bár a vádakat továbbra is meg lehet majd támadni, a fényképes bizonyítékot nehéz lesz vitatni. A rendszert pártatlanra és teljesen automatizáltra tervezték.

Görögország nincs egyedül ezzel a törekvéssel. Az AI-alapú közlekedésfelügyeletet már használják az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztráliában, Indiában, Kínában, Japánban, a Közel-Kelet nagy részén és az Egyesült Államokban is.