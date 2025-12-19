Ok nélkül büntettek meg több tízezer járművezetőt, miután kiderült, hogy az elmúlt csaknem öt évben hibásan üzemelhetett az autóutak és autópályák mentén működő sebességmérő kamerák 38 százaléka az Egyesült Királyságban – írja a Daily Mail.

Mostanáig több mint 36 ezer gyorshajtási bírságot vontak vissza a meghibásodással összefüggésben, amire úgy derült fény, hogy többen fedélzeti kamerás felvételekkel tudták bizonyítani, hogy a kérdéses időpontban és helyszínen a sebességhatárokat betartva közlekedtek.

A 100 angol fonttól 2500 angol fontig – azaz a mostani árfolyamon 44 ezertől 1,1 millió forintig – terjedő büntetés igazságtalanságát 2600 esetben mutatták ki egyértelműen, és összesen 154 kamera lehet érintett az anomáliában. A hiba abból fakadt, hogy a kamerák nem kalkuláltak a jogszabályban előírt 10 másodperces türelmi idővel, így a sebességkorlátozások változásnál a közlekedőket hamarabb bemérték.

Titokban ki is kapcsolták a készülékeket, azonban a múlt hét végén folytatott egyeztetések eredményeként megállapodtak egy átmeneti megoldásban, aminek köszönhetően újra élesítik azokat. Az illetékes társaság elnézést kért hibáért, és nemcsak kártérítést ígértek az érintetteknek, hanem azt is, hogy visszavonják a büntetőpontjaikat.

Megszólalt az ügyben a Közlekedési Minisztérium is. „A biztonság soha nem került veszélybe, és együttműködünk a rendőrséggel annak érdekében, hogy a jövőben senkit se vonjanak felelősségre jogtalanul” – írták a közleményükben, amiben szintén bocsánatot kértek.

És mi történik akkor, ha tényleg minden rezzenésre reagál a traffipax? Ilyen is van: