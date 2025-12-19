Első hallásra egy rossz közösségi médiás poénnak vagy egy túlbuzgó technikus hibájának tűnhet, de a lübecki karácsonyi vásár bejáratánál felállított eszköz nagyon is hivatalos.

A városvezetés egy egészen unortodox kísérletbe kezdett: a szigorú biztonsági intézkedések miatt a “toleranciát” szó szerint nullára csökkentették.

Az óváros bejáratánál elhelyezett traffipax délelőtt 10:30 és este 22:00 között – vagyis a vásár nyitvatartási idejében – minden “gyorsulást” érzékel. Mivel a küszöbérték nulla, a kamera gyakorlatilag mozgásérzékelőként funkcionál: villan az autókra, a kerékpárosokra, a kocogókra, de még a sétáló családokra is.

De miért jó?

A városvezetés szerint ez nem holmi technikai hiba, hanem kényszermegoldás. Nicole Dorel, Lübeck szóvivője a Bild-nek nyilatkozva tette tisztába a logikát: az eszköz célja nem a sebességmérés, hanem a behajtási tilalom betartatása. Vagyis egyszerűen más célra vetik be a kamerát, mint eddig.

“A kamerát azért telepítettük, hogy ellenőrizzük az óvárosba való bejutást. Ezt a területet a karácsonyi vásár védelme érdekében lezártuk a forgalom elől, de sajnos sok autós figyelmen kívül hagyja a tiltást” – magyarázza Dorel.

A helyzet autós szemmel is érthető, bár bosszantó: az utca a vásár miatt zsákutcává válik az óváros szívében. Azok a sofőrök, akik “csakazértis” behajtanak, hirtelen a tömeg közepén találják magukat, beszorulnak, majd életveszélyes Y-fordulókkal próbálnak menekülni a gyalogosok között. Mivel a városnak nincs kapacitása élő rendőri erővel minden utcát lezárni, maradt a technológia: a traffipaxot átállították “mozgásérzékelő módba”.

Sorozatos villanások

A beállításnak köszönhetően a kamera válogatás nélkül dolgozik, felmerül azonban a legfontosabb kérdés: kinek fáj ez anyagilag? A város megnyugtatott mindenkit, hogy a gyalogosokról és kerékpárosokról készült fotókat a lehető leggyorsabban törlik a rendszerből – ők tehát megússzák ijedtséggel. Az autósok viszont, akik a behajtani tilos ellenére próbálkoznak, nem menekülnek. Nekik a fotó mellé egy 50 eurós, azaz jelenlegi árfolyamon számolva bő 20 000 forintos bírság is érkezik postán.

Dorel szerint ez egy “szokatlan intézkedés”, de szükséges ahhoz, hogy lehűtsék a túlzottan sietős, szabálytalankodó autósok kedélyeit, és megvédjék az ünnepi forgatagot.