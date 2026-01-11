Általában a veszélyes, extrém mutatványoknál szokták jelezni, hogy „ne próbálja ki otthon”. Nos, ugyanezt el lehetne mondani annak a síelőnek az attrakciójáról is, aki Szegeden a forgalomban síelt az autók között. A szürreális jelenetről az egyik autós felvételei nyomán a Szeged365.hu számolt be.

Az évek óta nem látott mennyiségű havazás 10-15 centiméternyi hóréteggel takarta be a várost. Valószínűleg ez ihlette meg a férfit, hogy teljes sífelszerelésben húzassa magát egy fekete 4-es BMW-vel. (Az esetről készült videó itt nézhető meg.)

Napi szürreál: az AUTÓK KÖZT SÍELT egy férfi Szegeden, egy BMW coupé után kötve ❄️☃️😂😲, kis híján Darwin-díj lett... Posted by Szeged365 - szegedi, független, igazi on Friday 9 January 2026

Mint arra a portál felhívta a figyelmet, a produkció könnyen végződhetett volna súlyosabb balesettel, de ha arra jár egy rendőr, alighanem kimerítették volna a közúti veszélyeztetés fogalmát is, amit a Btk. 234. paragrafusa taglal részletesen:

Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,

2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,

5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Szilveszterkor egy autós kezdte látványosan ünnepelni 2025 végét, illetve 2026 elejét Szegeden, azonban közben kis híján balesetet okozott. A részletekről a Vezess alábbi cikkében írtunk: