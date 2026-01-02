Szilveszter éjjelén különös módját választotta egy szegedi autós annak, hogy megünnepelje a 2026-os év érkezését. A Csongrádi sugárúton kezdett gumiégetésbe, erről a Szeged365.hu olvasója készített videót.

Egy ponton túl a füst olyan szinten beterítette a környéket, hogy a látótávolság minimálisra csökkent, aminek következtében majdnem baleset lett a vége.

Szegeden őrült autós "Különös Szilveszter…" igen fura módját választotta valaki Szegeden a Csongrádi Sgt-on az éjféli effekteknek! A videó végén látható: majdnem baleset lett belőle, de szerencsére a taxis időben kapcsolt!

Mint a portál beszámolójából kiderül, a felvétel végén a taxis hajszál híján belehajtott az előtte kanyargó autóba, mivel semmit sem látott. Azt írták, a videóban hallható is, ahogyan a felvétel készítője felkiált a közeli pillanatnál, azonban a kérésére levették a hangját.

