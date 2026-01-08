Sose voltak a megbízhatóság csúcsai a Ladák, mielőtt a Renault belépett a képbe gyakorlatilag külön kategóriát alkottak a japán-európai-amerikai gyártók alatti szinten. A franciák némileg modernizálták, fejlődő pályára állították a márkát, de az orosz-ukrán háború gazdasági következményei, a márka államosítása újra előhozták a régi problémákat.

A Lada Vesta volt az a modell, amivel elvileg felzárkóztak a nyugati konkurensek mellé, de saját tesztünk tapasztalatai, és a helyi tulajdonosok leírása szerint bőven akad probléma a típussal. Egy friss videóban pedig olyan kiakadást látunk, amit akkor is értünk, ha történetesen nem beszélünk oroszul. Szegény tulaj Vestája önállósította magát, és úgy gondolta itt az ideje ablakot törölni.

Leállíthatatlanul.

Hiába minden próbálkozás, csak csiszolja a száraz szélvédőt, teszi mindezt akkor is, amikor emberünk leállítja a motort, kiszáll a kocsiból a benzinkúton állva.

De nem ez az egyetlen probléma. Az 1,8 literes 122 lóerős motornál sokan a túlzott olajfogyasztásra panaszkodnak (akár 0,5-1 liter/1000 km felett is), amit sokszor a nem megfelelő dugattyúgyűrűk vagy a szelepszár-szimmeringek okoznak. Az orosz Drom.ru autós portál tartóstesztje során dokumentálta az olajfogyást.

A kipufogórendszer 2-3 év alatt átrozsdásodhat, a stabilizátorrúd szilentjei híresen gyenge minőségűek voltak a korai szériáknál. Hidegben nyekeregnek, ropognak, ezt mi is tapasztaltuk, amikor a Genfi Autószalonra autóztunk el egy Ladával.

Miután a Renault és a Bosch kivonult, az AvtoVAZ kénytelen volt kínai és orosz beszállítókra váltani, ezek pedig hullámzó minőségben készültek. Az igazi veszélyes problémák azonban csak ezután jöttek. 2025-ben.

Lada-tulajdonosok ugyanis két teljesen eltérő modellnél, a Largusnál és a Vestánál is arra panaszkodtak, hogy a kormány egyszer csak beszorul, beblokkol, és nem lehet irányítani az autót. Az orosz források szerint már régebb óta ismert problémát szoftverhiba okozza: ha a feszültség kicsit esik, az autó vezérlőegysége rögtön azt gondolja, hogy a motor már nem is jár. Ennek megfelelően kikapcsol a kormányrásegítés, sőt, adott esetben aktiválódik a kormányzár is.