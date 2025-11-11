Nem éli élete napjait az orosz autóipar. Azok után, hogy az orosz-ukrán háború elkezdődött, kivonultak a nyugati cégek, részben helyükre pedig bejöttek a kínaiak. Ezen az ingatag talajon kellett megtalálnia számításait a Ladának is, akik korábban a Renault-val fűzték szorosra a viszonyt, most azonban az ázsiai partnerek felé kacsintgatnak. Azt nem mondhatjuk, hogy eredménytelenül: példaként itt a Lada Azimut, mely egy igazi modern SUV-nak tűnik.

A gépezet azonban nem tökéletes, melyet két friss eset is jól mutat. Lada-tulajdonosok ugyanis két teljesen eltérő modellnél, a Largusnál és a Vestánál is arra panaszkodtak, hogy a kormány egyszer csak beszorul, beblokkol, és nem lehet irányítani az autót. Az életveszélyes hiba az elektromos hajtással is eljépzelt Lada, a Largus esetében annyira komoly, hogy fel is függesztették a modell értékesítését.

Az AvtoVAZ ígéretet tett arra, hogy kivizsgálja a problémát. Már meg is születtek az előzetes eredmények, melyek alapján a gondot az okozhatta, hogy rossz szervóolajat használtak. A probléma azonosítása után a terv egyébként az, hogy november végén ismét árulni fogják a Largust.

A Vesta esetében a kormánygondokat azonban más okozza. Az orosz források szerint már régebb óta ismert problémát szoftverhiba okozza: ha a feszültség kicsit esik, az autó vezérlőegysége rögtön azt gondolja, hogy a motor már nem is jár. Ennek megfelelően kikapcsol a kormányrásegítés, sőt, adott esetben aktiválódik a kormányzár is.

Ez a probléma sajnos eredményezett már egy súlyos balesetet is, melynek érintettje, egy nő egy ilyen kormányzárás után az árokba hajtott az irányíthatatlan Ladával, felborult, a sofőr gerince pedig eltört. Az AvtoVAZ a helyzetet visszahívással kívánta megoldani, 111 ezer Vestát rendeltek be szoftverfrissítésre, azonban az orosz baleseti hírekben továbbra is megjelennek beragadó kormányú autók.