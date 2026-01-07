Egy tisztességes téli gumival szerelt, fronthajtású autóval a hazai telek 99%-a abszolválható. Ám amikor beüt egy olyan hét, mint most: leesik a hó, vagy lefagy az út, a 4×4-es technika fölénye vitathatatlan. Nem csak biztonságosabb és stabilabb, de aki domboldalon vagy nehezen megközelíthető földúton lakik, annak egyenesen megváltás.

Ráadásul van a dolognak egy élvezeti faktora is: a tapadás maximális kihasználása és a havas autózás élménye sokaknak megéri a felárat. Mert felár az van: a rendszer bonyolultsága miatt magasabb a vételár, több a hibalehetőség, és a fogyasztás is jobban terheli a pénztárcát. De ha mégis belevágnál, a használtautó-piacon vannak rejtett gyöngyszemek.

A klasszikus – Lada Niva

A Lada Niva igazi terepjáró-legenda: állandó 4×4 hajtása zárható központi differenciálművel és felezőváltóval rendelkezik, így terepen a kategória legjobbjai közé tartozik. A Niva konstrukciója a 70-es évekből származik, ennek előnye, hogy analóg (kalapács) eszközökkel javítható, és még mindig van hozzá minden: bontott, utángyártott, kínai-LED, amit csak akarunk.

Olcsó használt autók kifejezetten havas időre 1

Ugyanakkor a gyenge összeszerelési minőség miatt mindig akad rajta javítanivaló, és a hajtáslánc elemei sem a legtartósabbak a kategóriában. A legnagyobb ellenség a rozsda – a karosszéria korrózióvédelme kezdetleges, ezért létfontosságú az előző tulaj által elvégzett alvázvédelem.

Ma már ritka alternatíva – Suzuki Vitara (1988-1998)

A ’90-es években gyártott első generációs Suzuki Vitara máig népszerű a vidéki autósok körében. Merev alvázra épülő, kapcsolható összkerékhajtása felezővel igazi terepképességeket ad ennek a kompakt terepjárónak.

Olcsó használt autók kifejezetten havas időre 3A legtöbb itthoni Vitara 1,6 literes szívó benzines motorral fut (8 szelepes 80 lóerős vagy 16 szelepes 95 lóerős változatban), amely egyszerű felépítésű és hosszú élettartamú darab. A hajtáslánc és a futómű alkatrészei kifejezetten strapabírók. Rozsdásodás terén a Vitara is hírhedt: a legtöbb példány mellett állva szinte hallani a rozsda percegését.

Ezek kemény terepjárók, az extrém körülményekre tervezve, de közúton közlekedni már macerás velük. Szerencsére olcsóbb, elterjedt tömegtípusok alatt is találunk olyan 4×4-es hajtást, amivel könnyebbé válhatnak a téli napok. 

4×4? – Nem mindegy, milyen

Az első és a hátsó kerekek között kanyarban a fordulatszám-különbséget ma többnyire középső differenciálmű vagy többtárcsás, zömében Haldex-kuplung egyenlíti ki. Régebben a viszkokuplung volt uralkodó. A többtárcsás kuplung dobjában lamellák vannak, körbevéve egy speciális, viszkózus folyadékkal. Ez a sűrűn folyó lötty az első és a hátsó kerekek eltérő fordulatszámától felmelegszik és besűrűsödik, amivel összenyomja a hátsó és az első hajtás lamelláit.

Ha a kerekek fordulatszáma egyenlő, tehát nincs kipörgés, a viszkokuplung szétold és az autó marad többnyire fronthajtású. Többek között a VW Syncro típusaiban, a Suzuki Swift és Ignis 4×4-ben, a Fiat Tempra 4×4-ben és a korábbi Porsche 911 Turbóban alkalmazták. Utóbbiban az első kerekek bevonására. Hosszú a reakcióideje és nem igazán bírja a terhelést, de arra jó lehet, hogy rövid ideig besegítsen a kettő, alapvetően nem hajtott keréknél.

Komoly beragadás esetén nem érdemes erőltetni, mert az olaj képes ráégni a belső alkatrészekre, ezzel vagy örökre összezárni, vagy működésképtelenné tenni az összkerékhajtást.

Ezt érdemes észben tartani, ha valaki Suzuki Ignisszel, Swifttel szemezik az összkerékhajtás miatt, de az olcsó Renault Scenic RX4-ek, Fiat Pandák, de még a drágább Land Rover Freelanderek sem lesznek sokkal komolyabban használhatóak sárban, mint egy kétkerékhajtású autó nagyobb lendülettel.

A kicsik, akiket sokan alábecsülnek: Suzuki és Fiat

Létezik olcsó fenntartású, kis fogyasztású, mégis összkerekes kisautó? Hogyne! Sokan reflexből a régi, Subaru Justy néven is futó “kocka” Swiftre gondolnak, de ezek mára kikoptak vagy menthetetlenül elrozsdásodtak. Viszont az utód, a 2004 és 2010 között gyártott “vasaló” Swift (RS) remek alternatíva. A 4×4-es kivitelek általában jól felszereltek, és mivel anno drágábbak voltak, a tulajdonosok jobban vigyáztak rájuk. Megbízható technika, elérhető alkatrészárakkal.

Olcsó használt autók kifejezetten havas időre 4

A másik titkos tipp az olaszok büszkesége, a Fiat Panda. Bár az összkerekes verziók ritkák, érdemes vadászni rájuk. A modern Panda (főleg a 2014 utáni) már komoly technikát villant: állandó összkerékhajtás, elektronikus differenciálzár segíti a haladást. Utóbbival off-road módba kapcsolhatunk, vagy használhatjuk a lejtmenetvezérlőt. A terepszögek (elöl 24, hátul 34 fok) magukért beszélnek – ez a kisautó tényleg átmegy mindenen, miközben az 1.3-as dízel alig fogyaszt.

Ahol a móka kezdődik, a Torsen differenciálmű

Nem elektronika vezérli és hagyományos hajtóműolaj kell csak bele, így nem veszélyezteti lényegében semmi a működését. Mivel precízen illeszkedő alkatrészekre van szükség, ezért a gyártása drága, vagyis az ilyen rendszerű autók sem olcsók. A rendszer tudása viszont páratlan.

Olcsó használt autók kifejezetten havas időre 6

Főként Audik, A4 quattro, A6 quattro, de még kétes állapotú Q7 is befigyel, nem beszélve a Volkswagen Phaetonról, amit csak mint érdekességként említek, de érdemes figyelni a B5 és B5.5-ös Passatokra, mert azok is Torsent használnak középen. Ebből egy 2,3 literes VR5 blokkal szerelt 150 lóerős darab minden ízében túlmutat a melós dízeles csettegőkön, problémásabb, ahogy a piacon fogalmaznak “foglalkozós” darabok pedig már egymillió forint körül lőhetőek. 

Olcsó használt autók kifejezetten havas időre 7

Az olaszoknál az Alfa Romeo 156 Crosswagon és a 159 Q4 használ Torsen C rendszert. Itt kettős differenciálművet alkalmaztak, ami zseniális tapadást ad. A 3.2-es benzines fenséges hangot és erőt kínál, míg a 2.4-es dízel a racionalitást képviseli. Bár a hajtáslánc golyóálló, az “olasz elektronikával” és egyéb típusbetegségekkel azért számolni kell.

