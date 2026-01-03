Államról államra eltérőek a sebességkorlátok az Egyesült Államokban, a nagy képet nézve azonban azt mondhatjuk, hogy összességében jóval lassabban lehet a tengerentúlon szabályosan közlekedni, mint Európában. Missouri államban például a felső limit 70 mérföld/óra (113 km/óra) azonban ez változhat a közeljövőben.

Egy helyi szenátor, Jamie Burger ugyanis beadott egy javaslatot, mely bizonyos útvonalak esetében lehetővé tenné, hogy 70-ről 75 mérföld/órára (121 km/óra) növeljék a limitet. Nem is feltétlenül az itt a lényeges, hogy miért épp ennyivel növelnék a felső határt, hanem az ok, amire a beadvány kapcsán hivatkoznak.

Az ötlet támogatói ugyanis azt mondják, a modern járművek felszereltségüknél fogva sokkal jobban kezelhetőek nagyobb sebességnél is, és a jelenleg érvényben lévő sebességkorlátok feletti tempónál is biztonságosak maradnának.

A hír komoly hullámokat keltett az államban. Az autósok saját bevallásuk szerint már most is túl-túllépik a sebességkorlátokat, így örülnének a növelésnek, és nem látják, hogy lennének esetleges negatív következmények. Az állami közlekedési felügyelet azonban nem lelkesedik ennyire, ők a fokozódó kockázatoktól tartanak, mondván, hogy jelenleg is a balesetek harmada a gyorshajtásoknak köszönhető – igaz, azt nem tisztázták, hogy ez alatt relatív vagy abszolút gyorshajtást értenek.

Mindenesetre a kezdeményezés már sínre került, és ha csak le nem térítik valami miatt, akkor akár már idén augusztusban érvénybe is léphet – írja a Carscoops.