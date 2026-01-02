Abszurd incidens miatt irányult a figyelem a tavaly év végén az Egyesült Államokban immár 41. alkalommal megrendezett, ám itthon kevésbé ismert Tulsa Shootout egyik versenyére. A mikro-sprintautók mezőnyében az egyik autó egyik pillanatról a másikra emelkedett a levegőbe, majd eltűnt a kamera látóteréből – írja az USAracing.hu.

Több szögből is megismételték a balesetet, így kiderült, hogy Gabe Zahner 32Z jelölésű gépe nemcsak áttörte a pályát övező kerítést, de a versenyzővel együtt egy szemeteskonténer landolt, amin ironikus módon a parkolást tiltó „No Parking” felirat is szerepel. Zahner sértetlenül kászálódott ki a versenyautóból és a kukából is.

