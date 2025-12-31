Egy friss Bugatti prototípust lelki szemeink előtt titkos versenypályán tudunk elképzelni, ahol hatalmas csapat csiszolja minden apró mozdulatát, a lehető legnagyobb titoktartással övezve. Csakhogy a márka jelenlegi igazgatója Mate Rimac emberközeli, sőt laza mederbe terelte a kommunikációt és marketinget. Első kézből mutatja meg az új Bugatti Tourbillon fejlesztésének kulisszatitkait.

A közúton zajló nem túl fényes, és nem túl fennkölt tesztkilométereket is megmutatja, amikor a milliárd forintos gép a térdig érő szutykos hóban araszol tőlünk nem is annyira messze, Horvátország útjain.

3 fotó

De miért itt? Ennek oka, hogy Mate Rimac horvát származású, és az általa alapított, elektromos hiperautókat gyártó Rimac központja is itt található. A Bugatti Tourbillon pedig hibrid, aminek elektromos komponenseit vélhetően az itteni létesítményt felhasználva finomhangolják.

A téli tesztekhez pedig a gyártó a Sveta Nedelja környéki területet választotta, ahol az autó egy ponton elakadt a mély hóban. Maga Mate mutatja meg röviden akció közben a hegyekben, nem messze Rude városától, a fejlesztés fináléjában, amelyben szemmel láthatóan ő maga is részt vesz.

„Öt év kőkemény munkát fektettünk abba, hogy a Tourbillon a nulláról eljutott a közúti tesztekig. Különböző versenypályákon és tesztlétesítményekben már két éve nyúzzuk, de a valós körülmények közötti, közúti próba egészen más műfaj. Elképesztő élmény vezetni ezt a gépet és hallani a V16-os üvöltését! Van még némi tennivaló, de már célegyenesben vagyunk…” – írta hozzászólásban saját videója mellé a hiperautózást új, fiatalos szemszögből megközelítő Mate Rimac.