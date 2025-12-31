Egy friss Bugatti prototípust lelki szemeink előtt titkos versenypályán tudunk elképzelni, ahol hatalmas csapat csiszolja minden apró mozdulatát, a lehető legnagyobb titoktartással övezve. Csakhogy a márka jelenlegi igazgatója Mate Rimac emberközeli, sőt laza mederbe terelte a kommunikációt és marketinget. Első kézből mutatja meg az új Bugatti Tourbillon fejlesztésének kulisszatitkait.
A közúton zajló nem túl fényes, és nem túl fennkölt tesztkilométereket is megmutatja, amikor a milliárd forintos gép a térdig érő szutykos hóban araszol tőlünk nem is annyira messze, Horvátország útjain.
De miért itt? Ennek oka, hogy Mate Rimac horvát származású, és az általa alapított, elektromos hiperautókat gyártó Rimac központja is itt található. A Bugatti Tourbillon pedig hibrid, aminek elektromos komponenseit vélhetően az itteni létesítményt felhasználva finomhangolják.
A téli tesztekhez pedig a gyártó a Sveta Nedelja környéki területet választotta, ahol az autó egy ponton elakadt a mély hóban. Maga Mate mutatja meg röviden akció közben a hegyekben, nem messze Rude városától, a fejlesztés fináléjában, amelyben szemmel láthatóan ő maga is részt vesz.
„Öt év kőkemény munkát fektettünk abba, hogy a Tourbillon a nulláról eljutott a közúti tesztekig. Különböző versenypályákon és tesztlétesítményekben már két éve nyúzzuk, de a valós körülmények közötti, közúti próba egészen más műfaj. Elképesztő élmény vezetni ezt a gépet és hallani a V16-os üvöltését! Van még némi tennivaló, de már célegyenesben vagyunk…” – írta hozzászólásban saját videója mellé a hiperautózást új, fiatalos szemszögből megközelítő Mate Rimac.