A Facebook Marketplace az online kereskedelem vadnyugata. Mindent találunk, és a keresési feltételeinktől függetlenül bármit bedob a rendszer, ha épp olyan kedve van: filléres kacatoktól és nyilvánvaló átverésektől kezdve szuperritka tanulmányautókig bármi felbukkanhat. Erre itt a kézzelfogható bizonyíték: egy eladó nem mást, mint a legelső Ford Probe IV koncepciót hirdette meg.

Ez nem egy rajongói replika, hanem több forrás szerint az eredeti tanulmány. A Ford Authority csapata szúrta ki először a hirdetést, amely szerint az autó jelenleg a texasi Springben található, és büszkén viseli a történelmi jelentőségű azonosítót: ez az 1983-as Ford Probe IV Concept, 001-es alvázszámmal. A karosszériát a Ghia építette a Ford számára, az autógyártó nyolcvanas évek elején futó, radikális aerodinamikai programjának részeként.

Az eladó jelenleg ajánlatokat vár, az árnál pedig egy jelképes 11 111 dolláros összeg szerepel. Fontos azonban tisztában lenni vele: a szóban forgó Probe alig több, mint egy formatervezési tanulmány. Nem működőképes, így senki ne számítson arra, hogy ezzel begurulhat az autótalálkozókra.

A Ford Probe-program gyökerei 1979-ig nyúlnak vissza, amikor a vállalat megbízta a Ghiát, hogy vizsgálják meg, hogyan javíthatná az üzemanyag-hatékonyságot a radikális aerodinamika. Mire a Probe IV 1983-ban debütált, ezek az erőfeszítések egy olyan tanulmányban csúcsosodtak ki, amely a jelentések szerint mindössze 0,15-ös légellenállási együtthatót (Cd) produkált. Ez egy olyan érték, amely még a mai, legmodernebb szériaautónak is feladja a leckét.

Persze a Probe IV csalt egy kicsit a fizikaórákon: figyelmen kívül hagyta a biztonsági előírásokat, a vezethetőséget, és ebben a konkrét esetben a hajtáslánc elemeit is.

A képeken látható kompozit karosszéria ugyanis egy fából készült vázszerkezeten nyugszik, acél segédkeretekkel, amelyek a kerekeket tartják. A futómű manuálisan állítható a tesztelési igényekhez, az elektromos első légterelő pedig remekül mutatja, mennyire megelőzte korát ez a konstrukció.

Ez a legelső megépített példány, amelyet kifejezetten szélcsatornás tesztelésre és fejlesztésre használtak. Évekig úgy hitték, hogy az enyészeté lett vagy elveszett. Most azonban újra felbukkant, csatlakozva egyetlen ismert testvéréhez, a 002-es alvázszámú darabhoz. Utóbbi – amely működőképesebb állapotban maradt fenn – 2022-ben nagyjából 125 000 dollárért (kb. 45-50 millió forint) kelt el, és jelenleg a kaliforniai Petersen Automotive Museum gyűjteményét gazdagítja.

Tekintve, hogy a 001-es nem indul be és nem vezethető, nem várható, hogy az ára eléri a múzeumi társáét. Ugyanakkor nem kérdés, hogy az autótörténelem egy darabjáról van szó, amely csak arra vár, hogy egy új tulajdonos gondjaiba vegye.