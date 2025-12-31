A Facebook Marketplace az online kereskedelem vadnyugata. Mindent találunk, és a keresési feltételeinktől függetlenül bármit bedob a rendszer, ha épp olyan kedve van: filléres kacatoktól és nyilvánvaló átverésektől kezdve szuperritka tanulmányautókig bármi felbukkanhat. Erre itt a kézzelfogható bizonyíték: egy eladó nem mást, mint a legelső Ford Probe IV koncepciót hirdette meg.

Ez nem egy rajongói replika, hanem több forrás szerint az eredeti tanulmány. A Ford Authority csapata szúrta ki először a hirdetést, amely szerint az autó jelenleg a texasi Springben található, és büszkén viseli a történelmi jelentőségű azonosítót: ez az 1983-as Ford Probe IV Concept, 001-es alvázszámmal. A karosszériát a Ghia építette a Ford számára, az autógyártó nyolcvanas évek elején futó, radikális aerodinamikai programjának részeként.

Évtizedekig elveszettnek hitt tanulmányautó bukkant fel ott, ahol a legkevésbé várnád 1

Az eladó jelenleg ajánlatokat vár, az árnál pedig egy jelképes 11 111 dolláros összeg szerepel. Fontos azonban tisztában lenni vele: a szóban forgó Probe alig több, mint egy formatervezési tanulmány. Nem működőképes, így senki ne számítson arra, hogy ezzel begurulhat az autótalálkozókra. 

A Ford Probe-program gyökerei 1979-ig nyúlnak vissza, amikor a vállalat megbízta a Ghiát, hogy vizsgálják meg, hogyan javíthatná az üzemanyag-hatékonyságot a radikális aerodinamika. Mire a Probe IV 1983-ban debütált, ezek az erőfeszítések egy olyan tanulmányban csúcsosodtak ki, amely a jelentések szerint mindössze 0,15-ös légellenállási együtthatót (Cd) produkált. Ez egy olyan érték, amely még a mai, legmodernebb szériaautónak is feladja a leckét.

Évtizedekig elveszettnek hitt tanulmányautó bukkant fel ott, ahol a legkevésbé várnád 2

Persze a Probe IV csalt egy kicsit a fizikaórákon: figyelmen kívül hagyta a biztonsági előírásokat, a vezethetőséget, és ebben a konkrét esetben a hajtáslánc elemeit is.

A képeken látható kompozit karosszéria ugyanis egy fából készült vázszerkezeten nyugszik, acél segédkeretekkel, amelyek a kerekeket tartják. A futómű manuálisan állítható a tesztelési igényekhez, az elektromos első légterelő pedig remekül mutatja, mennyire megelőzte korát ez a konstrukció.

Évtizedekig elveszettnek hitt tanulmányautó bukkant fel ott, ahol a legkevésbé várnád 3

Ez a legelső megépített példány, amelyet kifejezetten szélcsatornás tesztelésre és fejlesztésre használtak. Évekig úgy hitték, hogy az enyészeté lett vagy elveszett. Most azonban újra felbukkant, csatlakozva egyetlen ismert testvéréhez, a 002-es alvázszámú darabhoz. Utóbbi – amely működőképesebb állapotban maradt fenn – 2022-ben nagyjából 125 000 dollárért (kb. 45-50 millió forint) kelt el, és jelenleg a kaliforniai Petersen Automotive Museum gyűjteményét gazdagítja.

Évtizedekig elveszettnek hitt tanulmányautó bukkant fel ott, ahol a legkevésbé várnád 4

Tekintve, hogy a 001-es nem indul be és nem vezethető, nem várható, hogy az ára eléri a múzeumi társáét. Ugyanakkor nem kérdés, hogy az autótörténelem egy darabjáról van szó, amely csak arra vár, hogy egy új tulajdonos gondjaiba vegye.

Évtizedekig elveszettnek hitt tanulmányautó bukkant fel ott, ahol a legkevésbé várnád 5
