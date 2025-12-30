Egy defekt sosem jön jókor, M. József azonban különösen rosszul járt, miután Audijának egyik abroncsából elment a légnyomás. A férfi olyan történetről számolt be Facebookon a Jászberényben láttam, hallottam nevű csoportban, amitől minden jó érzésű embernek ökölbe szorul a keze.

Leírása szerint defektet kapott Farmos és Portelek között, pótkerék híján pedig úgy döntött, az eset helyszínén hagyja autóját. Mindez karácsony két napján történt: csütörtök este 8-kor magára hagyta a járművet, másnap reggelre azonban “darabokra verték az autót” – fogalmazott. “Kitörték az összes szélvédőt belül-kívül, a motornál szétrongáltak mindent.”

József az eset után még pénzjutalmat is felajánlott az esetleges nyomravezetőknek, és emellett természetesen megtette a szükséges lépéseket. “A jászberényi rendőrkapitányságon feljelentést tettem, kihívtam a nyomozókat is” – írta, hozzátéve, hogy ujjlenyomatokat is vettek a helyszínről.