Több autót is megrongálták Baja városközpontjában és környékén 2025. július 21-ére virradóan – írja a Police.hu.

Az egyik feljelentés szerint ismeretlen tettesek betörték egy, a városi piac parkolójában álló autó oldalsó üvegét, majd a kocsi belsejét átkutatták, szétvágták a kábeleket, végül megrongálták az első lökhárítót. Ugyanitt kinyitottak egy másik járművet is, amit a vezetékek szétvágásával próbáltak meg beindítani – sikertelenül.

Ezután a kocsit egy másik parkoló autó oldalának tolták, a karosszériáját több helyen megrongálták. A sértetteknek több százezer forintos káruk keletkezett, ezen kívül a garázdák még loptak is a járművekből, többek között napszemüvegeket.

A képre kattintva galéria nyílik:

5 fotó

A rendőrök a beszerzett információk és a térfigyelő kamerák segítségével azonosítottak be egy fiatalokból álló csapatot. Egyik tagját, egy 15 éves fiút már ki is hallgattak, akit rongálással, lopással, jármű önkényes elvételével és garázdasággal gyanúsítanak. A rendőrök szerint még áprilisban szétvert egy játszótéri információs táblát is.

A közösségi oldalakon közzétett bejegyzések alapján a csoport tagjai aznap este a belvárosban „portyáztak”: kötekedtek a járókelőkkel, egyikük felrúgott egy kukát, majd feltettek egy kerékpárt egy közterületi kút tetejére. Bár külön feljelentés nem érkezett, a rendőrség ezeket az ügyeket is vizsgálja, ahogyan azt is, hogy a fiatalok további rongálásokért és garázdaságokért is felelősek lehetnek-e.