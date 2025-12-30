2002-ben még Kanadát képviselte a téli olimpián, mára azonban az FBI körözési toplistájának élmezőnyében szerepel Ryan James Wedding. Az egykori sportolóból lett drogkereskedő egyelőre nincs meg, mindenesetre a nyomozók próbálnak nyomára bukkanni.

Ennek is köszönhető, hogy nemrég rátaláltak egy hozzá köthető mexikói raktárra,

ahol 50 versenymotor pihent egymás mellett.

A kétkerekűek egytől egyig különleges darabok: többségükkel a MotoGP-ben versenyeztek, ráadásul olyan nevek használták őket, mint Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovisioso, Loris Capirossi Andrea Iannone vagy épp Marc Márquez. A motorok közül egyértelműen kiemelkedik Márquez 2012-es Moto2-es bajnoki gépe, valamint a Rossi első vb-címét hozó 125 köbcentis Aprilia.

A hatóságok a látszólag gondozatlan gyűjtemény értékét 40 millió dollárra, átszámítva 13,1 milliárd forintra becsülik. Hogy a ritka gépek sorsa mi lesz, arról nem tájékoztattak. Egy-egy versenygépre azonban megkezdhetik a gyűjtést azok, akiknek van infója a keresett személyről, ugyanis az FBI az információ értékességétől függően akár 15 millió dollárral (4,9 milliárd forint) is jutalmazhatja a nyomravezetőket.