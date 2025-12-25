Egy ütött-kopott Lada sofőrje került a karácsonyi reflektorfény középpontjába Kazahsztánban, miután a kedd hajnali órákban, Saryagash városának kihalt főterén kezdett el csikorgó kerekekkel rodeózni. Ahogy az ilyenkor általában lenni szokott, a mutatvány rosszul sült el, ugyanis a sofőr egy ponton túl elveszítette az uralmát az autója felett, és azzal a lendülettel felborította a település 12 méter magas karácsonyfáját – írja a The Sun.

A katasztrofális driftelés után az autós elmenekült a helyszínről. A rendőrök azonban a térfigyelő kamerák felvételei segítségével sikeresen beazonosították az elkövetőt. Amint felkutatták, le is foglalták a Lada 2105-ösét, veszélyes vezetés címszóval pedig 100 ezer tenge bírságot szabtak ki rá, ami a mostani árfolyamon körülbelül 65 ezer forintot jelent. A fiatal károkozó emellett – a rendőrség utasítására – helyrehozta a kárt, és megígérte, többé nem fog ilyet csinálni.

Azóta helyre is állították a kidöntött karácsonyfát, így újra teljes az ünnepi hangulat a kazah településen.

