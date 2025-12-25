Általában a karácsony előtti utolsó pillanatokban a legfeszítettebb a tempó, különösen a Mikulás számára, akit december 20-án, vagyis múlt hét szombaton gyorshajtáson értek az Egyesült Államokban. Az ohiói Fulton megyei seriffek csaptak le a piros ruhába öltözött férfira és feleségére – írja a Carscoops.

Testkamerás felvétel is készült a találkozójukról. Ebből kiderült, hogy a Mikulás nem szánnal és rénszarvasokkal indult neki a hosszú útnak, hanem egy Ford EcoSporttal. További meglepetésekkel is szolgált az igazoltatás, ugyanis a Mikulás jelezte a seriffhelyettesnek, hogy neki is van engedélye rejtett fegyver viselésére, amire felnevetett a rendőr.

A videó itt nézhető meg:

Az nem derült ki, hogy mennyivel lépte túl az 55 mérföld/órás (89 km/órás) sebességhatárt, mindenesetre egy közös kép után elengedték a Mikulás-párt, és így arra is fény derült, hogy a lányuk munkahelyére igyekeztek, így ott sem maradt el az ünnepi hangulat.

