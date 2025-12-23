Egy vérbeli autórajongó története mindenkinek reményt adhat, aki feltámadásra váró autókat aszal otthon az aszfalton. A The Sun oldalán megosztott cikk szerint őt mindenki hülyének nézte, amikor 14 évvel ezelőtt mindössze 220 ezer forintnak megfelelő összegért megvette a leharcolt Peugeot-t. Ma az egykor „használhatatlannak” ítélt öreg francia értéke karcolja a 6 millió forintot.

Dave Partridge, a fanatikus autórajongó eredetileg az Autocarnak mesélt arról, hogyan vásárolta meg 1995-ös évjáratú Peugeot 106 1.3 Rallye modelljét azzal a határozott szándékkal, hogy sprinteken és hegyi felfutókon versenyezzen vele. A sors – és a sportszabályzat – azonban közbeszólt.

„Felújítottam, és egy Bilstein N-csoportos aszfalt futóművet raktam alá – mindent megcsináltam rajta, amit a hegyi versenyzés szabálykönyve engedett” – mesélte a tulajdonos. „Aztán hirtelen módosítottak a szabályokon, a kategóriahatárt felemelték 1.6 literre, így végül sosem vittem pályára.”

Utólag visszatekintve ez talán égi jel volt. A versenyzés elmaradása ugyanis megkímélte az autót, a 106 Rallye pedig időközben keresett modern klasszikussá érett, különösen a korai, első szériás kivitelben.

Apró francia legenda A Peugeot 106-os egyike a kilencvenes évek népszerű francia kisautóinak. 1991-ben mutatták be, és egészen 2003-ig gyártották. Közel 2,8 millió darab készült belőle (főleg Mulhouse-ban), ami ugyan csak a fele a 205-ös, és harmada a 206-osból gyártott mennyiségnek, de így is minden idők legnépszerűbb Peugeot típusai közé tartozik. Hosszú életciklusa alatt a négyhengeres benzines (1,0-től 1,6 literig) és dízelváltozatok (1,4-1,5 liter) mellett készült belőle tisztán elektromos is, ami a Peugeot második villanyautója volt az 1941-es VLV után. Manapság a legértékesebbnek a sportváltozatok számítanak, főleg az 1993-ban bemutatott Rallye. Ezt egyetlen okból készítette el a Peugeot, hogy részt vehessen a francia nemzeti és a nemzetközi ralibajnokságok igen népszerű, sok eladással kecsegtető 1300 köbcentiméter alatti kategóriájában (A és N csoport), amely a belépő szintet jelentette sok kezdő és kispénzű raliversenyző számára a 90-es években. A menetkész autó mindössze 825 kilót nyomott, 125 kilóval kevesebbet, mint az 1996-ban bevezetett, 1,6 literes, 16 szelepes motorral szerelt, 120 lóerős S16/GTi változat.

Bár az autóban már 160 000 mérföld (kb. 257 000 kilométer) van, igazi gyöngyszemnek számít. Pedig, ahogy sok hasonló korú társa, ez is megjárta a tuning-korszak mélységeit: Partridge elismerte, hogy amikor megvette, az autó sötétített ablakokkal, a szélvédőmosó fúvókákba épített LED-ekkel (a kétezres évek tipikus optikai tuningja!) és egy óriási hátsó szárnnyal volt „díszítve”.

Szerencsére talált olyan vállalkozó kedvű karosszériást, aki a rozsdát is eltüntette, és ma már az apróságok, kiegészítők vadászata zajlik. A tulaj az autót teljesen autentikus állapotban tartja. Még odáig is elment, hogy az utólagos első ködlámpákat kicserélte a Series 1 Rallye-specifikus gyári takaróelemekre – ez egy olyan ritka apróság, amit kilenc éven át vadászott.

Élményt tekintve tényleg egyedi már egy ilyen öreg gép, a Rallye tökéletesen hozza a 90-es évek hot hatch életérzését: könnyű szerkezet, egyszerűség, nulla szervokormány, ABS nélkül. „Úgy tudsz jót autózni és határon menni vele, hogy közben a sebesség sokkal biztonságosabb tartományban marad.” – nyilatkozta a tulaj.

Ahogy minden veterán és youngtimer esetében, a 106 Rallye értéke is nagyban függ az állapottól és a verziótól, a nagyon megkímélt, gyárias állapotú darabokért 7-7,5 millió forintot is elkérnek.