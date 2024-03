Vízválasztó elé került 1986-ban a Peugeot, ugyanis a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kitiltotta a B-csoportos versenyautók a rali-világbajnokságról (WRC). Rengeteget veszített a döntés miatt a francia márka, és egyet visszalépett, hogy aztán újra előrébb léphessen. A feladatok átszervezésével a korábbi raliautót a terepralira és a hegyi versenyekre hangolták át, a rali-vb-n azonban kizárólag az A-csoport összpontosított.

Az egyik legdrasztikusabb változást az jelentette, hogy a motorok lökettérfogatát 1,3 literre korlátozták, emellett azt is megkövetelte az FIA, hogy – a korábbi 200 helyett – 5000 homologizációs példányt gyártsanak le belőle. Ennek lett az eredménye az 1988-ban megjelent Peugeot 205 Rallye, aminek számos elemét, köztük a független felfüggesztést, a feszesebb rugókkal és lengéscsillapítókkal szerelt, ültetett futóművet és a nagyteljesítményű fékrendszert a 205 GTI-ből emelték át. Az új hajtáslánc alapját eközben a 205 XR 1,1 literes, 53 lóerős négyhengeres motorja adta, aminek nemcsak a furatát és a löketét növelték meg, de élesebb vezérműtengelyt és robusztusabb főtengelyt építettek be.

Az ötfokozatú kézi váltóval szerelt 205 Rallye 103 lóerős teljesítmény azonban szerény volt az ekkor már 117 lóerős GTI mellett. A mérnökök ráadásul nem növelték a teljesítményt, így a megfelelő arány elérése érdekében a tömeget csökkentették, aminek jegyében megszabadultak többek között a szervokormánytól, a hangszigeteléstől és a rádiótól is. Kívülről is ugyanúgy a minimalista, koncentrált sportosság jellemezte a típust, ennek megfelelően a színválaszték sem volt gazdag: fehérben készült, és ennyi. Ezek után a rádió, a jobb oldali visszapillantó tükör és a hátsó ablaktörlő az opcionálisan rendelhető kiegészítők közé került, de ha bele akartak kóstolni a ralisportba, bukókeretre, kiegészítő fényszórókra, versenyülésekre, vagy akár részlegesen önzáró differenciálműre is beruházhattak.

Miközben a 205 GTI 850 kilogrammos volt, a 205 Rallye csupán 793 kg-ot nyomott. Végsebesség tekintetében minimális volt a különbség a két modellváltozat között, ellentétben a 8,5, illetve a 9,4 másodperces gyorsulással (0-100 km/óra). Népszerűségét viszont jól mutatja, hogy két és fél évet az előírt mennyiség csaknem hatszorosa, azaz több mint 28 ezer példány talált gazdára.

Miután az A-csoportos versenyautók felett is eljárt az idő, az addigra bemutatkozó 106-os alapjain épített új versenyautót a Peugeot, és annak közúti verziójával sem maradt adós. Erre 1993-ban került sor, csakhogy ezúttal más volt a recept. A fékeket és a motort az 1,4 literes, 94 lóerős XSi sportmodellből emelték át, éppúgy, mint a futóművet, azt azonban megerősítették, illetve feszesebbre hangolták. Az 1,3 literes korlátozás miatt a motoron is faragni kellett, de közben modern befecskendezést kapott és megemelték a sűrítését, így a végeredmény 100 lóerő lett. A 830 kilogrammos Peugeot 106 Rallye csúcssebessége az elődjénél alacsonyabb, 182 km/óra, továbbá 0-ról 100-ra is egy hajszállal lassabban, 9,6 másodperc alatt gyorsult.

Fehér, fekete és piros színben is elérhető volt, a szélesebb színpaletta mellett pedig vastagabb kerékjárati ívekkel és masszív első lökhárítóval próbálták csalogatni a vevőket. Ami sikerült is: habár a kazettás magnó, a napfénytető is extrának számított, mégis két év alatt 16,5 ezer darabot gyártottak belőle, majd az 1996-os, átfogó modellfrissítéssel egy újabb korszak zárult le.

1998-ban viszont új erőre kapott a koncepció: a Peugeot 306 Rallye egyet jelentett a 306 GTI minimalista újraértelmezésével, de ekkor már szó sem volt homologizációról és versenysportról. A 2,0 literes, 170 lóerős motor és a hatgangos váltó így érintetlenül került át a GTI-ből, ugyanakkor megváltak az elektromos ablakoktól, a klímától és a bőrkárpittól ahogyan a hangszigetelésen is vékonyítottak.

Ezek után 65 kilóval volt könnyebb a GTI-modellnél, de a menetkész tömeg így is meghaladta az 1,1 tonnát. Álló helyzetből viszont 7,8 szekundum alatt érte el a 100 km/órás tempót, de a 220 km/óra sem kottyant meg a 306 Rallye-nak. Már nem volt akkora kasszasiker, mint a két felmenője, egyben egy korszak utolsó hírnökeként emlékeznek vissza rá. Hasonló forradalomra talán akkor számíthatnak a rajongók, ha indul egy új korszak, e-Rallye néven.

A képre kattintva galéria nyílik: