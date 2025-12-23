Szürreális jelenet játszódott le egy magyarországi áruház környékén: egy Renault Twingo tulajdonosa úgy hajtott ki a parkolóból, hogy a bevásárlókocsi a kocsi vonóhorgára akadt. Hogy szándékosan vagy véletlenül, azt nem lehet tudni.

Az eset gyorsan körbejárta a közösségi médiát, ahol többen döbbenten reagáltak és sokan úgy vélik, hogy egy trükkös lopásról van szó. Ha pedig így van, az valóban nagyon durva.

De vajon miért kellene valakinek otthonra egy bevásárlókocsi?

Az új Renault Twingót láttad már?

Ez a magyar autós úgy távozott a boltból, ahogy még senki 1
Olcsó, cuki autóval szerezne vevőket a Renault
Nagyobb és elektromos-hajtású, de az új Renault Twingo jól…
Ez a magyar autós úgy távozott a boltból, ahogy még senki 2
Nekivágtunk a Tátrának az új Suzukival
Ha havas élményre vágysz, ma már külföldre kell menni. Így tettünk mi is. A Suzuki első elektromos autójával, az…