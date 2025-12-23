Szürreális jelenet játszódott le egy magyarországi áruház környékén: egy Renault Twingo tulajdonosa úgy hajtott ki a parkolóból, hogy a bevásárlókocsi a kocsi vonóhorgára akadt. Hogy szándékosan vagy véletlenül, azt nem lehet tudni.

Az eset gyorsan körbejárta a közösségi médiát, ahol többen döbbenten reagáltak és sokan úgy vélik, hogy egy trükkös lopásról van szó. Ha pedig így van, az valóban nagyon durva.

De vajon miért kellene valakinek otthonra egy bevásárlókocsi?

