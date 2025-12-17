Társadalmunk öregszik, ez tény, és a jelenség csak fokozódik az idővel. Az átlag életkor emelkedik, a születésszám csökken, egyre több idős ember vezet autót, ami sokakban kérdést vet fel, és ez most globálisan forró téma az autózásban. Soha ennyi idős ember nem ült még volán mögött, mint amennyi a közeljövőben fog.

Nem csak nálunk, az Egyesült Államokban is vizsgálják a helyzetet, az eredmények pedig több mint érdekesek a Jalopnik gyűjtése szerint.

A Harvard Medical School (Harvard Health Publishing) szakértői szerint léteznek egészen konkrét, árulkodó jelek, amelyekből megállapítható, ha valaki a kora miatt már nem képes vezetni.

Ilyen például, ha a többi autós feltűnően sokat dudál ránk, ha a családtagok és barátok udvariasan visszautasítják a fuvart és inkább alternatív megoldást keresnek, vagy ami még rosszabb: ha rejtélyes horpadások és karcolások jelennek meg az autón, amelyek eredetére a sofőr nem emlékszik.

A szakértők az IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) statisztikáira is felhívják a figyelmet: ezek az adatok feketén-fehéren mutatják, hogy a 80 év feletti korosztály arányaiban több balesetet okoz, mint szinte bármelyik másik csoport – ez egy olyan viszonyítási pont, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A National Library of Medicine által publikált, „Hány éves korban tervezi abbahagyni a vezetést?” című felmérés szerint a 65 és 74 év közötti amerikai válaszadók több mint 40%-a úgy nyilatkozott: tervei szerint még legalább 20 évig vezetni fog.

Ám ha összevetjük ezt az optimizmust a baleseti statisztikákkal, nem meglepő, hogy – a kezdő, fiatal vezetőköz hasonlóan – az idősebb sofőrökre vonatkozóan is specifikus jogszabályok léteznek.

A szabadság hazája elég lazán kezeli ezt a kérdést

Az Egyesült Államokban a jogosítvány megszerzése és megújítása államonként teljesen eltérő, kész káosz. Ez a szórás az idős sofőrökre és a jogosítvány megújítására is igaz. Számos állam – például Tennessee, Vermont vagy Washington – meg sem határozza jogilag, ki számít „idős sofőrnek”.

Ezzel szemben Maryland sokkal keményebb álláspontot képvisel: ott már 40 éves kortól kötelező a látásvizsgálat és a személyes megjelenés a megújításkor. Florida a legmegengedőbb a korhatárral, ott 80 évnél húzták meg a határt, ami felett minden hosszabbításhoz kötelező látásvizsgálatot kérnek.

Jogosítványszerzés Magyarországon betöltött 17. életév

orvosi alkalmassági

az alapfokú iskolai végzettség

28 tanórás elméleti képzés, amely KRESZ-vizsgával zárul

a gyakorlati képzés 29 tanórából és 1 vizsgaórából áll (egy tanóra átlagosan 50 perc)

sikeres elsősegélynyújtási vizsga Amennyiben az orvosi vizsgálaton a járművezetésre egészségügyileg alkalmasnak találnak, akkor az életkor szerint a következő határidőkig hosszabbítják meg a jogosítványt: 50 éves kor alatt 10 év

50‒60 év között 5 év

60‒70 év között 3 év

70 év felett 2 év

Míg sok helyen csak a szemet vizsgálják, néhány állam ennél tovább megy, és komplett orvosi alkalmassági vizsgálatot ír elő. Ez kiterjedhet mind a fizikai, mind a mentális képességek felmérésére, hogy az illető biztonságosan tud-e járművet kezelni. Bizonyos esetekben ez a követelmény akkor lép életbe, ha egy adott korú sofőr új jogosítványt igényel, például költözéskor. Louisianában például, ha valaki 60 éves vagy idősebb, és először igényel jogosítványt az államban, orvosi igazolást kell bemutatnia egy szemésztől és egy általános orvostól is, amely tanúsítja a vezetésre való alkalmasságot.

Az önállóság megőrzése az egyik legfőbb ok, amiért az idősek ragaszkodnak a vezetéshez aranyéveikben is, ami az Egyesült Államokban gyakorlatilag létkérdés, mert tömegközlekedés, mint átfogó rendszer nem létezik.

A Science Directen publikált „Idős amerikaiak tömegközlekedés-használata” című tanulmány rámutatott, hogy az idősek közel 79%-a autófüggő területen él. A megkérdezett 65 év felettiek majdnem 58%-a egyedül él olyan környéken, ahol nincs értékelhető tömegközlekedés. Így a slusszkulcs szögre akasztása még nehezebb döntés, különösen, ha nincsenek a közelben családtagok vagy barátok, akik segíthetnének a logisztikában.

Nehezebben elérhető, alacsony lakosságszámú településeken nálunk is hasonló helyzetben találják magukat az idősebbek, ami a jövőben újabb megoldandó kérdéseket vet fel. Az öregedő társadalom mellett a tömegközlekedés fejlesztése és a családi-baráti támogatói hálózat legalább annyira kritikus fontosságú, mint annak szigorú vizsgálata, ki képes még az autóvezetésre.