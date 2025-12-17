Több mint hat évtizedes múltra tekint vissza a Ford Mustang, melynek első generációját – ahogy azóta több másikat is – csaknem tíz éven át gyártották. A rajongók és gyűjtők körében kifejezetten népszerűek a korai példányok, főleg azok, amik az 1970-es évek elején készültek. Az 1971-ben készült Mach 1-nél ez hatványozottan igaz, pedig a maga korában meglehetősen átlagos autónak számított, ez esetben egy fiatal amerikai férfi lepte meg magát vele a 21. születésnapjára.

Annak ellenére, hogy fiatal gazdája volt, gondos kezekbe került a sportos, 5,8 literes V8-as motorral szerelt Ford. Olyannyira, hogy a tulajdonosa több mint 50 évig vigyázott rá, és ez idő alatt mindössze 8400 kilométert tett meg vele.

A képre kattintva galéria nyílik:

9 fotó

Ennek megfelelően a Mustang szépen megőrizte a gyári állapotát, valóságos időgéppé vált. Az eladás előtt a kereskedő elvégzett az autón egy átfogó karbantartást, de ezzel együtt is ritkaság az ilyen állapotú példány, pedig a Mach 1 változatból csak ezzel a 289 lóerős és 502 Nm-es forgatónyomatékot biztosító motorral 4491 darab készült. Igaz, más miatt is kitűnik a tömegből: azon két modell közé tartozik, amelyet fehérre festettek, ilyen hátsó légterelőt pedig ez az egy kapott.

Meg is lett az eredménye, ugyanis amíg akkoriban 4002,99 dollár volt a számla vége, a Bring A Trailer aukcióján, amely az előző héten zárult le, 225 ezer dollárért cserélt gazdát. Amellett, hogy ez az összeg a mostani árfolyamon 73,7 millió forintnak felel meg, az eredeti vételár 56-szorosáról beszélünk – mint azt az Autoforum.cz kiszámolta, még a több évtizedes inflációval kalkulálva is körülbelül meghétszereződött az eredeti értéke.

Van tehát olyan Mustang, amivel megállt az idő, és akad olyan, ami megérkezett a jelenbe – az utóbbit a Vezess szerkesztősége is kipróbálta: